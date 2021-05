EUA quer que sejam declaradas as transações em criptomoedas acima dos 10 mil dólares

As criptomoedas são um dos temas mais quentes atualmente no segmento tecnológico. Mas se muitos veem os seus benefícios, outros há que olham com cautela e apreensão para o aumento de valor das moedas digitais.

Nesse sentido, os novos planos do presidente norte-americano, Joe Biden, pretendem que as pessoas e as empresas declarem as transações realizadas com criptomoedas superiores a 10 mil dólares.

Todos os dias temos novidades do mercado das criptomoedas. Desde as já recorrentes oscilações de valor, até a novas moedas digitais que começam a cativar a atenção dos utilizadores, como a Chia e a ICP. Mas também muitas linhas são escritas sobre o travão e condicionamentos que vários países aplicam a este mercado.

EUA quer declaradas as transações acima de 10 mil dólares em criptomoedas

De acordo com a nova proposta fiscal de Joe Biden, as pessoas e as empresas serão obrigadas a declarar as transações efetuadas em criptomoedas que sejam superiores a 10 mil dólares.

O Tesouro dos EUA divulgou nesta quinta-feira (20) um relatório com as novas propostas de declarações no país. E uma das alterações propostas é então que sejam declaradas as transações acima de 10.000 dólares em moedas digitais. O objetivo é ajudar assim no combate à evasão fiscal e a crimes financeiros.

Segundo o relatório do Tesouro,

As criptomoedas já representam um problema significativo de deteção ao facilitar significativamente a atividade ilegal, incluindo a evasão fiscal. É por isso que a proposta do presidente inclui recursos adicionais para o IRS lidar com o crescimento dos ativos digitais. Dentro do contexto do novo regime de declarações financeiras, as exchanges de criptomoedas e criptoativos e serviços de pagamentos relacionados também serão incluídos. Além disso, tal como acontece com as transações em dinheiro, empresas que recebam ativos digitais com um valor superior a US$ 10.000 também devem declarar essa movimentação.

Estas propostas fazem assim parte do plano da administração de Biden para “aumentar a receita, melhorar a eficiência e construir um sistema tributário mais justo”.

Caso esta proposta seja aprovada, os cidadãos e empresas norte-americanos terão que começar a declarar estas transações com criptomoedas ao Internal Revenue Service (IRS).

Concorda com esta proposta de Joe Biden?