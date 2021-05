WhatsApp: Migrar mensagens entre Android e iOS vai ser fácil

Apesar de todo o descontentamento gerado em torno das novas políticas do WhatsApp por parte dos utilizadores, a plataforma de comunicações do Facebook continua a ser a mais popular. É verdade que o WhatsApp tem visto fugir utilizadores para os seus concorrentes e, no caso do Signal, o crescimento foi de 1200%.

Na “calha” está uma nova funcionalidade que vai permitir migrar facilmente as conversas entre plataformas (Android e iOS) e também entre números de telefone diferentes.

Quem tem acompanhado o desenvolvimento da plataforma WhatsApp tem-se apercebido que esta tem ganho várias funcionalidades. O WhatsApp tem agora em desenvolvimento uma funcionalidade que irá permitir migrar o seu histórico de chat para uma plataforma diferente (seja sistema ou número).

Desta forma, através de poucos cliques, será, por exemplo, possível transferir o chat de um iPhone para um Android ou de um número de telemóvel para outro.

A revelação desta funcionalidade apareceu no site wabetainfo que não costuma falhar nas revelações. Nos screenshots revelados, pode ver-se que será possível migrar o histórico do chat do WhatsApp para iOS para o WhatsApp para Android, mas o contrário também é possível.

Nas últimas semanas, o WhatsApp tem estado a trabalhar para trazer várias melhorias para esta funcionalidade, antes do lançamento: a possibilidade de transferir o histórico do chat para um número de telefone diferente também será uma realidade ainda mais simples. De referir que atualmente já é possível transferir o histórico do chat entre números

Esta nova funcionalidade ainda não está disponível para ninguém, mas deverá chegar em breve.