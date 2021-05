WhatsApp vê o rival Signal crescer 1200%! Telegram também cresce

A rede de comunicações WhatsApp tem vindo a dar “tiros nos pés”. Depois do anúncio das novas políticas, o WhatsApp tem visto fugir utilizadores para os seus concorrentes e, no caso do Signal, o crescimento foi de 1200%.

Os dados podem ser considerados alarmantes, mas o Signal ainda não conseguiu ultrapassar o WhatsApp. Conheça os resultados mais atuais.

Signal com 51 milhões de instalações só em janeiro…

WhatsApp de um lado, Signal do outro e facilmente percebemos que o “erro” do WhatsApp tem trazido muitos utilizadores para o seu concorrente, o Signal. A Tower Store Intelligence, através de um estudo realizado recentemente, revelou que o Signal cresceu 1200% nos últimos tempos. No entanto, o WhatsApp continua a ser a app com mais instalações.

Nos primeiros quatro meses de 2021, as instalações do Telegram aumentaram 98 por cento (ano a ano) para mais de 161 milhões, enquanto as instalações do Signal aumentarem 1.192 por cento (ano a ano) para 64,6 milhões. Como se pode ver pelo gráfico, o pico de instalações aconteceu em janeiro com 51 milhões.

Nos últimos três meses o número de instalações do Sinal têm vindo a descer (comparativamente a janeiro), sendo que o mesmo cenário se aplica ao Telegram. Apesar de toda a revolta com a app de conversações do Facebook, a grande maioria dos utilizadores do WhatsApp irá certamente aceitar as políticas, mas muitos também já instalaram uma app alternativa.

O Signal é uma das apps de mensagens que mais segurança e privacidade garante aos utilizadores. Todo o seu conceito gira em torno destes princípios e da necessidade de manter as conversas longe de olhares alheios.

Ao contrário de outras apps deste segmento, a app Signal cifra as comunicações durante a troca de mensagens com a particularidade das chaves usadas ficarem do lado dos clientes, o que impossibilita a leitura de mensagens pela própria empresa responsável pelo serviço.

Principais caraterísticas do Signal

Mensagens cifradas end-to-end

Bom desempenho

Possibilidade da criação de grupos

Partilha de ficheiros multimédia

Possibilidade de apagar mensagens

Possibilidade de “destruir conversas”

Esta app não apresenta qualquer tipo de publicidade e é completamente gratuita. Se procuram uma app de comunicações que garante a segurança, então experimentem esta app/serviço.