WhatsApp prepara novidade essencial para as chamadas de voz

A Meta está constantemente a melhorar o seu serviço de mensagens com novidades e melhorias importantes e úteis. Agora, o WhatsApp está a testar uma nova funcionalidade que pode ser muito útil para chamadas perdidas. Em vez de enviar uma mensagem de texto, em breve será possível deixar uma mensagem de voz diretamente.

Hoje em dia, quando uma chamada WhatsApp não é completada, a solução mais comum é enviar uma mensagem de texto ou esperar que a outra pessoa devolva a chamada. Mas uma nova funcionalidade permite gravar uma mensagem de voz imediatamente após uma chamada perdida, semelhante a um atendedor de chamadas tradicional.

De acordo com o WABetaInfo , esta opção está a ser implementada na versão beta da aplicação. O princípio é simples. Se a pessoa com quem está a falar não atender, o WhatsApp oferece-se para gravar uma breve mensagem de voz. Será recebida diretamente na conversa, evitando a necessidade de escrever uma mensagem ou aguardar um retorno.

Até agora, os utilizadores podiam enviar uma mensagem de voz a qualquer momento. Mas esta integração específica para chamadas perdidas aproxima o WhatsApp de uma lógica clássica de correio de voz integrado, o que também tem as suas vantagens.

Esta funcionalidade ainda não está disponível na versão estável da aplicação. Está reservado para os testadores beta do Android que se inscreveram gratuitamente no programa através da Play Store. Quem tiver interesse, pode experimentá-lo agora e voltar à versão pública a qualquer momento.

O WhatsApp ainda não anunciou uma data específica para o lançamento generalizado, mas tudo indica que a nova funcionalidade será alargada a todos os utilizadores em breve. É uma forma de preencher uma pequena lacuna que existia anteriormente na aplicação e que pode muito bem encontrar o seu público.

Com esta novidade, que estará acessível a todos em breve, o WhatsApp torna mais simples as chamadas de voz dentro da sua rede. Mesmo que não seja atendido, poderá sempre deixar um recado que será depois ouvido pelo recetor da chaamda.