A solução de Hong Kong para combater a chikungunya: cães robóticos

As aplicabilidades da robótica são vastas, com os robôs, sejam eles bípedes ou quadrúpedes, a terem muito potencial. Neste caso, Hong Kong vai utilizar cães robóticos como parte dos seus esforços para combater o aumento dos casos de chikungunya.

Após o número de casos importados de chikungunya, uma doença transmitida por via de mosquitos, ter aumentado para nove, na semana passada, e prevendo um aumento desse número nos próximos tempos, Hong Kong vai utilizar cães robóticos para conter o vírus.

Segundo Tse Chin-wan, ministro do Ambiente e Ecologia, as máquinas serão utilizadas para transportar e pulverizar inseticida contra mosquitos em áreas de difícil acesso a pé para as equipas de controlo.

Conforme revelado, o governo está a explorar o uso de novas tecnologias, incluindo este teste de um cão robótico, em setembro.

A partir do próximo mês, realizaremos um teste usando um cão robótico para pulverizar inseticida em encostas e outros locais de difícil acesso para as equipas de controlo.

Partilhou Tse Chin-wan, explicando que "esta iniciativa visa reduzir a carga sobre os funcionários da linha de frente durante o tempo quente". Caso o teste seja bem-sucedido, serão implementados no terreno mais cães robóticos.

Ao mesmo tempo, o governo explorará outros métodos de controlo de mosquitos.

O que é a chikungunya?

A chikungunya é uma doença viral transmitida aos seres humanos por via de mosquitos infetados com o vírus chikungunya (CHIKV), com grandes surtos e casos esporádicos relatados principalmente nas Américas, Ásia e África, e surtos menores ocasionais na Europa.

Sintomas

Os sintomas da chikungunya são semelhantes aos da dengue e do Zika, o que torna a doença facilmente confundível, além de tornar mais difícil para os países determinarem com precisão o número de pessoas infetadas.

A chikungunya causa febre e dores articulares intensas, que são muitas vezes debilitantes e podem ser prolongadas.

Outros sintomas incluem inchaço das articulações, dores musculares, dor de cabeça, náuseas, fadiga e erupções cutâneas.

Tratamento

Atualmente, existem duas vacinas contra a chikungunya com aprovações regulatórias em vários países e/ou recomendadas para uso em populações em risco. No entanto, as vacinas ainda não estão amplamente disponíveis nem em uso alargado.

Não existe tratamento antiviral específico para as infeções pelo vírus chikungunya, mas podem ser utilizados medicamentos antipiréticos e analgésicos, como o paracetamol, para a febre e a dor, por forma a aliviar os sintomas.

Os sintomas graves e as mortes por chikungunya são raros e ocorrem geralmente em bebés pequenos ou idosos com outros problemas de saúde coexistentes.

A imagem de capa é meramente ilustrativa, não sendo claro qual o cão robótico a ser utilizado por Hong Kong.