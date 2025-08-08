Startup espanhola criou uma tecnologia que torna os veículos militares invisíveis

Assinada por uma startup de Espanha, uma nova tecnologia promete ser um escudo de camuflagem passiva contra Inteligência Artificial (IA) e drones, tornando os veículos militares invisíveis.

A invasão da Ucrânia pela Rússia mudou a forma de fazer guerra, com a IA e os drones a assumirem um papel que antes não lhes pertencia.

Pela necessidade de equipamento que combata as novas armas, a Kallisto AI, uma startup espanhola fundada em 2022, tem desenvolvido um escudo de camuflagem passiva, que torna os veículos militares invisíveis.

De nome Kallisto Shield, o equipamento visa proteger os veículos de drones e IA.

[Vídeo original]

Segundo um representante da empresa, entrevistado pelo Defense Blog, "a principal motivação foi desenvolver um sistema de camuflagem e engodo passivo, rentável e compatível com a [IA], capaz de proteger os ativos militares da deteção, identificação e localização por drones e satélites".

Antes, desde que um avião ou míssil inimigo era detetado até ser abatido, havia uma margem de até 20 minutos. Agora, com os pequenos drones controlados por IA, que criam uma visão artificial do terreno, essa margem foi reduzida para 20 segundos.

Na guerra moderna, é crucial desenvolver formas de esconder as equipas ou confundir os equipamentos que as sobrevoam.

Painel que torna o veículos militares invisíveis tem até nove camadas

O Kallisto Shield consiste num painel formado por até nove camadas de diferentes materiais, colocado em cima dos veículos.

Essas camadas, que podem ser reorganizados de diferentes formas, colocando-se mais ou menos, ou em ordem diferente, para se obter um largo leque de combinações possíveis, têm vários objetivos:

Ocultar (reduzir a visibilidade);

Modificar (alterar os sinais);

Amplificar (amplificar sinais específicos);

Difundir (dispersar emissões).

Esses efeitos são aplicados em diferentes bandas: visual, infravermelho (IV), radar, térmica e multiespectral.

Uma vez que cada veículo pode apresentar uma assinatura única ou partilhada, a tecnologia dificulta que os sistemas de IA os identifiquem ou rastreiem de forma consistente.

Fácil de montar no teto de qualquer veículo militar e amovível, o Kallisto Shield não requer energia, permitindo ocultar possíveis sinais eletromagnéticos e evitar o rastreio.

Além disso, o custo que lhe está associado facilita a sua produção em série.

A startup espanhola Kallisto AI assinou um acordo com o exército da Ucrânia, com o objetivo de testar esta tecnologia de camuflagem contra a IA em dois testes no país, ainda este ano.