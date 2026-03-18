Nike revela a tecnologia revolucionária que vai estrear no Mundial 2026

Depois de ter apresentado a tecnologia, em outubro de 2025, a Nike revelou, agora, um novo padrão no design dos equipamentos das seleções nacionais. A nova tecnologia da marca fará a sua estreia global nos equipamentos de futebol usados pelas suas federações durante o maior momento desportivo de 2026: o Mundial.

À medida que os adeptos de futebol em todo o mundo voltam os olhos para o maior palco do desporto este verão, a Nike está a estabelecer um novo padrão no design dos equipamentos das seleções nacionais, ao combinar inovação de arrefecimento de ponta com tradição consagrada e visões arrojadas para o futuro.

Foi desta forma que a marca de desporto introduziu aquela que descreveu como uma abordagem unificada que orienta as coleções das federações da Nike para 2026, que exploram profundamente a herança, cultura e identidade de cada federação.

A menos de 80 dias para o Mundial 2026, o Brasil, os Estados Unidos e o Canadá revelaram os equipamentos que as respetivas seleções vão usar na competição mais aguardada deste verão, assinados pela Nike.

Os equipamentos principais baseiam-se no ADN de cada federação, enquanto os equipamentos alternativos são concebidos como clássicos do futuro, criando expressões ousadas e autênticas para uma nova geração, segundo a marca.

No centro desta visão está uma tecnologia de arrefecimento de desempenho que deverá ser revolucionária: de nome Aero-FIT, recorre ao design computacional e a um processo de malha altamente especializado, definido ao nível de cada ponto, para ajudar os atletas a manterem-se frescos nas condições extremas previstas ao longo do torneio deste verão.

Estes jogadores carregam um país às costas, e os seus equipamentos transportam a cultura do futebol muito além do campo. Levamos esse orgulho muito a sério. Estes equipamentos reúnem o melhor da Nike, com uma inovação em vestuário concebida para eliminar o clima como fator limitador para os atletas [...].

Explicou Amy Montagne, presidente da Nike, acrescentando que os equipamentos das seleções nacionais "começam pelos atletas que os vestem e pelos adeptos que os apoiam".

Aero-FIT é a expressão máxima da tecnologia de arrefecimento da Nike

Concebida para aumentar a circulação de ar entre a pele e o tecido, a Aero-FIT melhora a eficiência da transpiração e ajuda os atletas a manterem-se secos quando a intensidade do jogo aumenta.

Com a estreia global a acontecer através dos equipamentos de futebol usados pelas federações da Nike durante o maior momento desportivo de 2026, a tecnologia representa um avanço no compromisso de décadas da marca em reduzir o seu impacto ambiental e ajudar os atletas a adaptarem-se às alterações climáticas.

Segundo a marca, num comunicado, "os atletas de hoje competem num mundo mais quente e húmido, e a Nike ajuda-os a manter o ritmo, independentemente das condições, com a introdução da tecnologia de arrefecimento Aero-FIT".

Mais do que vestuário de desempenho, a Aero-FIT representa o auge da inovação em arrefecimento da Nike, sendo capaz de canalizar mais do dobro do fluxo de ar dos materiais tradicionais da marca para alcançar o máximo desempenho em condições extremas, ajudando os atletas a prosperar numa nova realidade de calor e humidade crescentes.

Tecnologia aplicada ao vestuário desportivo

As zonas de malha elíptica oferecem uma assinatura visual única, sendo que a malha mais leve proporciona ainda maior fluxo de ar nas áreas de maior calor.

Além da estética, estas zonas funcionam como canais de ventilação ajustados para o desempenho em campo e noutras modalidades, concebidos de raiz para ajudar a gerir o calor.

Analisámos os dados ao detalhe, estudando a forma como o ar circula à volta do corpo, e mapeámos esse fluxo com designs específicos para cada modalidade.

Partilhou Janett Nichol, vice-presidente de Inovação em Vestuário e no Advanced Digital Creation Studio da Nike, contando que centenas de atletas testaram a Aero-FIT numa vasta gama de condições.

O seu feedback e perceção ajudaram a validar o desempenho de arrefecimento, o conforto e a liberdade de movimentos em cenários reais.

A Aero-FIT é o primeiro equipamento de alto desempenho da Nike produzido a partir de 100% de resíduos têxteis, um feito possível graças à reciclagem química avançada, um processo circular que resulta em fio de poliéster reciclado com qualidade equivalente ao material virgem.

Além disso, a tecnologia Aero-FIT resulta do sistema integrado de inovação da Nike, "onde ciência do desporto, design computacional e fabrico avançado convergem".

Os designers da marca terão utilizado mapas de calor e dados de movimento, por forma a orientar todos os aspetos do desenvolvimento da Aero-FIT, desde o ajuste do fio até à colocação da malha.

Recorreram, também, a modelos digitais para traduzir a fisiologia e a biomecânica dos atletas em peças centradas no fluxo de ar.

Segundo Nichol, a Nike está certa de que "as camisolas usadas no próximo verão sejam leves, não restritivas e confortáveis durante todo o jogo".

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