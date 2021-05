Apple lança anúncio de privacidade no iPhone que “rebenta com a espionagem” das apps

Ainda existem milhões de pessoas que não se aperceberam de como mudou o “paradigma do seguimento” nas aplicações que usam. Aliás, depois de muitos meses de ataques severos à mal amada ferramenta do iOS 14.5, algumas empresas estão agora mais silenciosas, possivelmente para não dar o foco que a Apple queria à nova funcionalidade.

Contudo, a empresa de Cupertino quer que as pessoas, que usam o seu sistema operativo, percebam a importância desta ferramenta. Como tal, a Apple desenvolveu um vídeo bastante explicativo sobre o que é o App Tracking Transparency.

App Tracking Transparency… como funciona “na vida real”?

Os novos recursos de privacidade oferecem aos utilizadores o controlo total sobre quem nos segue e quem pode ver o que fazemos na web e/ou nas aplicações. O vídeo abaixo mostra o Felix, e a sua vida, enquanto é seguido com tudo o que faz.

Esta é uma visão muito interessante porque materializa nas personagens e na ação o que de facto acontece no mundo digital, invisível e que envolve totalmente o utilizador.

Apesar do aspeto de exagero que é mostrado, o foco da Apple é conseguir passar para o domínio do utilizador essa “responsabilidade” de deixar ou não as empresas por trás das aplicações sigam os passos digitais.

