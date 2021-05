Quem gosta de usar o Spotify em outros dispositivos que não o smartphone ou o PC tem sempre um problema. Depende de um destes dois para enviar a música para os dispositivos, sendo o streaming sempre baseado num dos equipamentos.

O maior serviço de streaming da Internet tem tentado contornar este problema e agora tem uma nova solução. No Apple Watch já podem descarregar as músicas suas músicas para ouvir no relógio inteligente da Apple.

Ao longo dos anos o Spotify tem tentado melhorar o seu serviço em várias áreas. Tem passado por mudanças na interface, criada para as várias plataformas, que tentam ajustar-se ao que os utilizadores necessitam para usar melhor este serviço.

Agora há uma novidade importante, e muito esperada, desta vez dedicada ao Apple Watch. Todas as playlists, álbuns e podcasts preferido dos utilizadores passam a poder ser descarregados e usados em offline neste relógio inteligente.

Com esta novidade os utilizadores ficam com uma mobilidade maior, total independência e deixam de depender do iPhone. Conseguem ouvir a música diretamente do Apple Watch, tendo apenas que emparelhar um headphones com este relógio.

Toda a gestão das playlists, álbuns e podcasts é feita diretamente nos relógios. Os utilizadores só precisam de aceder a esta app e depois encontrar a música que querem ter no Apple Watch. Aqui encontram também a opção para fazer download.

A somar a esta novidade, o Spotify trouxe também ao Apple Watch outra melhoria importante para os utilizadores. A partir de agora podem também controlar toda a música que está a ser reproduzida em outros dispositivos, graças ao Spotify Connect.

Esta é sem qualquer dúvida uma excelente novidade para os utilizadores do Apple Watch. Deixam assim de depender do iPhone para poderem ouvir a música do seu serviço de streaming favorito. Após apresentar esta melhoria para breve no Watch OS, o Spotify torna-a real no relógio da Apple.