CEO do Spotify confirma o preço da sua subscrição HiFi! E não é muito agradável…

O Spotify HiFi, a versão que oferece áudio sem perdas, ainda está em desenvolvimento e acabará por ser integrado como um complemento aos planos de subscrição. O único senão é que isso não vai acontecer tão cedo e não será assim tão barato. O CEO da plataforma, Daniel Ek, deu alguns pormenores sobre o seu futuro serviço de alta fidelidade.

Durante uma chamada com os acionistas para apresentar os resultados financeiros do último trimestre, Ek confirmou que estão a trabalhar numa "versão de luxo" do Spotify que inclui todos os benefícios, incluindo um catálogo de música HiFi.

O plano é oferecer uma versão muito melhor do Spotify. Uma espécie de versão de luxo com todas as vantagens da versão normal do Spotify, mas com muito mais controlo, uma qualidade muito superior e outras coisas de que ainda não posso falar.

Disse Ek.

Ele mencionou que o Spotify HiFi seria um complemento e custaria um adicional de 5 dólares além do preço premium. Quem se inscrevesse teria de pagar 17 ou 18 dólares por mês, tendo em conta o recente aumento de preços do serviço nos EUA.

São grandes amantes de música que procuram principalmente mais flexibilidade na forma como utilizam o Spotify e as capacidades musicais que existem no Spotify.

Afirmou.

Preço e funcionalidades do Spotify HiFi

As declarações do diretor do Spotify confirmam os dados publicados pela Bloomberg há algumas semanas. A assinatura de áudio sem perdas é um complemento aos níveis atuais e custará 5 dólares. A empresa considera o aumento aplicado durante o mês de junho nos Estados Unidos, que ainda não se reflete em Portugal e noutros países.

De acordo com Daniel Ek, o Spotify HiFi é uma versão de luxo que oferece "mais controlo, mais qualidade e opções" do que o Premium. Apesar de não ter dado mais detalhes sobre as características, um relatório anterior afirma que o serviço permitirá a reprodução de ficheiros FLAC até 24 bits a 44,1 kHz.

É difícil prever uma data de lançamento para a nova subscrição do Spotify. A empresa demorou uma eternidade a implementar uma opção de áudio sem perdas. De acordo com a última fuga de informação, o HiFi seria lançado algures em 2024, embora as declarações de Daneil Ek nos levem a crer que tal não acontecerá.

