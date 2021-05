O Spotify tem procurado integrar-se de forma muito mais profunda com o Android. As novas funcionalidades do maior serviço de streaming de música tendem a surgir primeiro neste sistema operativo da Google.

Com a nova abordagem que a Google está a ter com o Wear OS, é natural que o Spotify siga o mesmo caminho. Assim, e do que revelou agora, em breve vamos ter finalmente uma das mais pedidas funcionalidades deste serviço, nos smartwatches.

A grande novidade do Spotify

Há muito tempo que podemos controlar de forma completa o Spotify em qualquer smartwatch Wear OS. A app criada para esse efeito consegue interagir com o que está a tocar no smartphone e assim dispensar o desbloqueio deste.

Algo que todos querem, e que só agora vai ser uma realidade, é a possibilidade de usar o Spotify diretamente do smartwatch. Desta forma, e sem qualquer necessidade de ligação utilizador poderá ouvir as suas músicas e os seus podcasts

Algo natural no novo Wear OS

Esta funcionalidade está já nos planos do Spotify, que em breve lançará para ser usada. Assim, e de forma totalmente isolada, o utilizador poderá dispensar o smartphone e usar apenas o smartwatch Wear OS para ouvir a sua música.

Esta é apenas uma pequena amostra do que os programadores parecem estar a preparar para o novo Wear OS. A fusão com o Tizen promete muito e o que até agora foi revelado vem confirmar o que há muito se queria para este sistema operativo da Google para smartwatches.

App de smartwatches que dispensa o smartphone

Na verdade, a Google há muito que deveria ter esta funcionalidade presente, mesmo que não fosse diretamente pelo Spotify. A sua própria app do YouTube Play tem esta lacuna, que também em breve será possível usar deste modo offline no Wear OS.

Esta é mais uma novidade que vem da I/O e que mostra como a Google está novamente a apostar no Wear OS. As grandes novidades apresentadas prometem um sistema totalmente renovado e que vai novamente recuperar o fulgor de outros tempos.