Apesar de estar presente em quase todas as plataformas, o grande palco do Chrome é o Windows 10. Este é quase o browser padrão, dada a quantidade de utilizadores que fazem deste a sua escolha para navegar na Internet.

Este alcance do browser da Google obriga a que seja perfeito e livre de problemas. Não é o que está a acontecer agora, com muitos a revelarem problemas graves no Chrome e com este browser a não funcionar corretamente

Problemas no Chrome do Windows 10

Tudo parece apontar para um problema que a Google tenha criado no seu próprio browser. A mais recente versão do Chrome, instalada nas últimas horas, apresenta um comportamento estranho, que impede a utilização normal, mas apenas no Windows 10.

As descrições revelam que o Chrome bloqueia e a fechar sem qualquer explicação ou erro aparente. Simplesmente as janelas fecham a meio da utilização do browser, sem haver um padrão que possa ser aplicado ou revelado aos utilizadores.

Browser da Google simplesmente bloqueia

Mesmo com esta aleatoriedade, há utilizadores que detetam um elemento associado a estes momento e a estes problemas. O que foi revelado aponta para problemas com o carregamento das extensões do Chrome, que aparentemente têm falhas.

Há ainda outros problemas que alguns utilizadores reportaram com esta versão do Windows 10. Muitos declaram que o Chrome tem problemas a arrancar na sua forma normal. Outros, relatam que as janelas e/ou os separadores perdem o nome e ficam impossíveis de identificar.

Uma solução temporária da Google

Existem já algumas soluções para resolver este problema, ainda que de forma não oficial. O que é revelado aponta para a remoção e reinstalação do Chrome no Windows 10. Caso este procedimento seja realizado, os dados do utilizador devem ser removidos. Podem ainda instalar uma versão beta ou Canary.

A Google já admitiu este problema e garantiu que está a tentar encontrar a sua solução. Assim esta surgir, será lançada uma atualização do Chrome 90, que a incorporará de imediato. Até lá, deve usar o browser com cuidado e em caso de falha, relançar para que este recupere.