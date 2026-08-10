Chegou o jailbreak para o iOS 26. Será que vale a pena no iPhone?

Quem acompanha o mundo da tecnologia e o ecossistema da Apple sabe que o jailbreak já viveu melhores dias. Com o reforço constante da segurança implementadas em Cupertino, o lançamento de ferramentas capazes de libertar o iPhone tornou-se um acontecimento raro. No entanto, a comunidade voltou a surpreender com um marco histórico no iOS 26.

O regresso do jailbreak ao iPhone no iOS 26

Praticamente um ano após a chegada do sistema operativo, mais precisamente 326 dias depois do seu lançamento oficial, foi finalmente disponibilizado o desbloqueio para o iOS 26. A proeza pertence ao projeto Dopamine 3.0, uma ferramenta de código aberto desenvolvida pelo reputado programador Lars Fröder, amplamente conhecido na cena técnica pelo pseudónimo opa334.

A nova versão marca o regresso do jailbreak às compilações mais recentes da Apple. Ainda assim, a novidade traz algumas condicionantes importantes relativamente aos equipamentos suportados nesta fase inicial. O suporte direto para o iOS 26 e iOS 26.0.1 destina-se, por agora, exclusivamente a dispositivos com hardware mais antigo.

Limitações de hardware Apple e suporte expandido

A compatibilidade com a versão mais recente do sistema operativo está limitada aos iPhones equipados com os processadores A12 e A13 Bionic, deixando de fora os modelos mais recentes da marca. Apesar dessa limitação no software, a grande atualização do Dopamine traz ganhos para um universo muito vasto de utilizadores.

A app preencheu lacunas anteriores e passou a cobrir de forma consistente as versões compreendidas entre o iOS 16.5.1 e o iOS 17.3.1. A lista de compatibilidade abrange desde o SoC A8 até ao potente A17, incluindo também os processadores M1 e M2 que equipam vários modelos de iPad. No que toca ao funcionamento interno, o Dopamine 3.0 aposta no conceito rootless.

Segurança acrescida com arquitetura moderna

Na prática, esta técnica significa que a ferramenta não altera nem modifica diretamente a partição de ficheiros de raiz do sistema operativo. As modificações, ficheiros e afinações de software ficam guardados numa localização isolada no armazenamento. Esta abordagem assegura uma estabilidade superior na utilização diária e reduz significativamente o risco de erros no arranque do equipamento.

Além disso, o processo integra-se perfeitamente com os populares gestores de pacotes Sileo e Zebra, permitindo instalar modificações sem complicações. Sendo um projeto totalmente transparente e com código disponível no repositório GitHub, este lançamento prova que o desenvolvimento independente continua bastante ativo, conseguindo superar as barreiras impostas pela Apple.