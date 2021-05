Fundador do Telegram: Ter um iPhone torna-me escravo digital da Apple

As relações da Apple com algumas plataformas, como o Telegram, não são de todo as melhores. As empresas sabem bem o valor do ecossistema Apple, mas consideram que deveria existir mais liberdade, aos mais diversos níveis.

Um dos mais recentes ataques foi feito por Pavel Durov do Telegram que referiu que ter um iPhone o torna escravo digital da Apple. Mas há mais afirmações…

CEO do Telegram disse que a Apple é eficiente na venda de hardware obsoleto

A Apple é “dona e senhora” do seu ecossistema e, ao contrário do Android, tudo é mais fechado. Do ponto de vista da segurança/privacidade, é a melhor política, mas as empresas que têm produtos e plataformas que integram com os dispositivos da marca da maça reclamam por mais liberdade.

O fundador e CEO do Telegram, Pavel Durov, lançou recentemente uma ofensiva contra a Apple recentemente. Numa entrevista do New York Times sobre como a Apple supostamente deu ao governo chinês o controlo dos seus data centers em Guiyang, Durov disse que a empresa de Cupertino é eficiente na venda de “hardware obsoleto e caro para clientes que estão presos ao seu ecossistema”.

Cada vez que tenho que usar um iPhone para testar a nossa app iOS, sinto que estou de volta à idade média

Pavel Durov considera que os dispositivos da Apple estão desatualizados e dá como exemplo a taxa de atualização do ecrã de 60 Hz em vez de 120 Hz que muitos smartphones Android usam atualmente. No entanto, o “ataque” mais feroz foi quando Durov disse que ter um iPhone o tornava um escravo digital da Apple.

Durov criticou ainda a política da Apple de não permitir que os utilizadores descarreguem apps de qualquer outro lugar, exceto da App Store do iOS. Tal crítica deve-se ao facto do Telegram oferecer downloads diretos da app para smartphones Android com atualizações mais rápidas e menos restrições.

Durov também condenou o facto de Apple apenas permitir usar o iCloud para fazer backup dos seus dados nativamente. Em termo de conclusão, o CEO da plataforma Telegram referiu que é provavelmente por isso que “a abordagem totalitária da Apple é tão apreciada pelo Partido Comunista da China”.