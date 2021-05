Revelada a poderosa pick-up Ford F-150 Lightning elétrica com 500 km de autonomia

A Ford foi várias vezes “espicaçada” pela Tesla aquando da apresentação da pick-up Cybertruck. Contudo, a marca americana nunca se mostrou muito preocupada com as promessas de Elon Musk e traçou uma agenda para os seus elétricos. Assim, apenas um ano depois da Ford ter lançado o seu primeiro híbrido F-150, a empresa está pronta para exibir uma versão totalmente elétrica da sua icónica pick-up.

O F-150 Lightning faz jus à sua reputação “pick-up do futuro”, enquanto se prepara para liderar com uma série de concorrentes elétricas e SUVs que estão prestes a chegar às estradas, incluindo o Cybertruck da Tesla e o Hummer EV.

A Ford revelou a sua pick-up 100% elétrica

Este peso pesado das estradas virá equipado com dois motores oferecendo até 563 cavalos de potência e com um binário de 107 kgfm, o máximo de qualquer F-150 de todos os tempos. Se são argumentos para bater a concorrências? Bom ainda não se saberá, mas a Ford diz que este seu elétrico vai dos 0 aos 100 km/s em cerca de quatro segundos.

Mesmo sem haver todos os dados oficiais revelados, a pick-up F-150 Lightning 2022 promete um desempenho sem precedentes na linha F-150 e está equipada com dois motores elétricos (um em cada eixo) e tração às quatro rodas com quatro modos de condução: Normal, Sport, Off road e Tow/Haul.

Interior de trabalho… mas com luxos

No interior, é um habitáculo remodelado em comparação com os modelos térmicos. Isto é, traz um novo quadro de instrumentos totalmente digital e configurável com um ecrã de 12″.

Nas variantes Lariat e Platinum, a F-150 Lightning contará com o sistema multimédia SYNC 4A, com um enorme ecrã sensível ao toque de 15,5 polegadas e recursos como navegação ligada à cloud, controlo de voz ou integração com o Amazon Alexa.

Como anunciado, a nova pick-up zero emissões da Ford será recheada de tecnologia, graças a todos os tipos de recursos inteligentes, serviços conectados, atualizações remotas (Ford Power-Ups), a aplicação FordPass para encontrar estações de carregamento ou o assistente BlueCruise, que permite a condução “hands free” em determinadas estradas nos Estados Unidos e Canadá.

Um elétrico que pode dar energia a uma casa

Uma das funcionalidades de destaque da Ford F-150 elétrica é o sistema Pro Power Onboard, que permite que o veículo se torne uma espécie de central elétrica, podendo alimentar todo tipo de equipamento ou mesmo uma casa (durante três dias, segundo a Ford) com a energia da própria bateria.

O modelo também permitirá que o condutor use o seu smartphone como chave.

Além disso, a Ford destaca que a PICK-UP elétrica F-150 Lightning também será produzida de acordo com a filosofia ‘Built Ford Tough’, que promete durabilidade e robustez, graças a uma carroçaria de alumínio de grau militar, nova suspensão traseira independente e um chassi com o aço mais forte já usado até hoje por um modelo da linha.

Em termo de capacidade, a Ford destaca um enorme porta-malas frontal, também chamado de ‘frunk’ de nada menos que 400 litros e um peso máximo de 180 quilos. A capacidade de carga útil e reboque anunciada é de 907 e 4.500 quilos,

Até ao momento, não foram divulgados os dados sobre a bateria, mas a Ford já havia anunciado que haverá uma versão com autonomia de até 370 km e outra com cerca de 500 km de alcance, ambos pelo rigoroso padrão norte-americano EPA, o que é um bom sinal, indicando que na vida real os valores podem ser ainda maiores.

O carregamento da bateria permite recuperar de 15 a 80% da carga em 41 minutos, através de um carregador rápido de 150 kW (DC), ou em oito horas utilizando uma ‘wallbox’ doméstica.

Com início de vendas previsto para o segundo trimestre de 2022 nos Estados Unidos, a pick-up elétrica Ford F-150 Lightning 2022 terá um preço inicial de 39.974 dólares, sem considerar eventuais incentivos ou bónus, então o valor final pode ficar menor.