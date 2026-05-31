Há mais um problema no Waze, desta vez para utilizadores do Apple CarPlay

O Waze está a apresentar um novo bug, mais uma vez numa versão dedicada aos automóveis. Os relatos apontam para que o problema seja no Apple CarPlay, onde deixa o mapa em branco durante a navegação. O problema está a afetar vários utilizadores após a última atualização.

Novo problema no Waze, desta vez no Apple CarPlay

A aplicação de navegação Waze está a apresentar um bug que está a frustrar muitos condutores que utilizam o Apple CarPlay. Após uma das recentes atualizações da aplicação, vários utilizadores começaram a deparar-se com um bug que deixa o mapa completamente em branco enquanto conduzem, tornando a navegação praticamente inútil.

O problema afeta diretamente a apresentação do mapa. Embora o Waze continue a mostrar alguns elementos da interface, como instruções de navegação passo a passo, distância restante e o botão para reportar incidentes na estrada, o mapa desaparece atrás de um ecrã em branco. Isto impossibilita seguir a rota corretamente e torna a experiência muito frustrante.

Os relatos multiplicaram-se nas últimas semanas, especialmente entre os utilizadores do Apple CarPlay. Alguns afirmam que o bug aparece aleatoriamente, enquanto outros indicam que ocorre na maioria das vezes quando se inicia uma viagem. O bug parece estar relacionado com versões recentes da aplicação, incluindo a atualização 5.19.1.0, que, segundo os relatos, não corrigiu o problema.

Bug deixa o ecrã todo branco

Curiosamente, alternar entre o CarPlay sem fios e com fios não impede o erro. Vários utilizadores afetados tentaram ambas as opções sem sucesso. Também não parece existir um padrão claro relacionado com marcas de automóveis ou sistemas multimédia específicos.

Por enquanto, os utilizadores encontraram algumas soluções alternativas temporárias para restaurar a funcionalidade normal do Waze. Um dos métodos mais comuns envolve fechar a aplicação à força no iPhone antes de ligar o telefone ao carro. Outros afirmam que reiniciar o telefone por completo também ajuda, embora apenas temporariamente.

O bug é particularmente irritante porque afeta uma das características mais importantes da aplicação: o tráfego em tempo real e a visualização de rotas. Embora a navegação por voz ainda funcione, conduzir sem mapa complica significativamente a experiência, especialmente em áreas urbanas ou zonas desconhecidas. Entretanto, muitos condutores estão a optar por usar o Google Maps temporariamente.