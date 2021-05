Ferrari promete um design único para o seu primeiro carro elétrico

Há umas semanas, a Ferrari deu a conhecer a data da chegada do seu primeiro carro elétrico. Agora, indo ao encontro daquilo que sempre fez com os seus modelos a combustão, o design do carro que marcará a sua estreia no mundo dos elétricos será único.

A promessa é feita diretamente pela Ferrari que pretende fazer jus ao legado que construiu ao longo do seu tempo de vida.

Ferrari esconde quase tudo sobre o futuro elétrico

Foi durante a última reunião de acionistas da Ferrai, realizada há algumas semanas, que ficou estabelecido o horizonte temporal para a chegada do primeiro carro elétrico da marca. Efetivamente, o CEO, John Elkann, tem confirmado a novidade ao mundo.

Os carros da marca sempre foram espelho da elegância e do luxo, mas ao mesmo tempo da audácia. Isto, porque conjugar as duas vertentes é realmente corajoso. A Ferrari sempre concretizou o objetivo de forma singular.

Agora, relativamente à estreia na indústria dos elétricos, a marca não poderá desiludir. Embora não haja informação, além do ano, sabe-se, diretamente de Itália, que a Ferrari lançará um carro com um design único. Durante a inauguração da exposição “La Forma del Futuro”, o chefe do centro de design da Ferrari, Flavio Manzoni, deu algumas pistas.

Para um designer que trabalha para uma marca como esta, a relação entre as formas e a inovação é sempre fundamental. É precisamente quando somos confrontados com inovações tecnológicas disruptivas que o design deve ser capaz de captar essa mudança e dar-lhe uma nova forma.

Referiu o Manzoni.

Prancing Horse a chegar aos elétricos

Confrontado com o desafio de desenhar um carro elétrico para a Ferrari, Manzoni está à procura de uma nova e totalmente diferente abordagem, perspetivando “uma redefinição do paradigma”. Mais do que isso, a marca pretende encarar a eletrificação como uma oportunidade, no sentido de, segundo Manzoni, “dar uma nova conotação e definir uma forma que reflita a essência do novo projeto”.

O Ferrari que chegar em 2025, além de 100% elétrico, será um carro desportivo, produzido com “materiais altamente inovadores em termos de sustentabilidade ambiental”, por forma a estar preparado para o futuro.

A nossa interpretação e aplicação destas tecnologias, tanto em carros de corrida, como de estrada, é uma grande oportunidade para transmitir a singularidade e paixão do Prancing Horse às novas gerações.

Referiu Manzoni.