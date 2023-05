Mineração de Bitcoins consumiu 50 mil milhões de energia nos EUA em 2022

Embora já não seja um tema tão popular como o era há vários meses, a mineração de criptomoedas continua a ser uma atividade praticada por empresas e pessoas individuais, continuando assim a haver muita curiosidade em volta deste assunto. De acordo com as informações recentes, a mineração de Bitcoins consumiu 50 mil milhões de kWh nos Estados Unidos em 2022.

A popularidade das criptomoedas tem caído ao longo dos meses, embora tenha, ainda assim, algumas fases melhores do que outras. Mas nada comparado com os vários picos de valorização que moedas como o Bitcoin conseguiram alcançar entre 2020 e 2021.

Contudo, embora esta fosse (e continue a ser nalguns casos) uma prática lucrativa, arrastava consigo um problema grave, que era o consumo excessivo de energia, especialmente numa altura em que as alterações climáticas são um dos maiores problemas da nossa sociedade.

Bitcoins: mineração consumiu 50 mil milhões de kWh nos EUA em 2022

De acordo com as recentes informações, a mineração de Bitcoins consumiu no ano passado nos Estados Unidos um total de 50 mil milhões de kWh.

Numa perspetiva global, a mineração de criptomoedas ocupa o quarto lugar no consumo de energia nos EUA. Ou seja, tal como vemos na imagem seguinte, esta prática consome mais eletricidade do que os frigoríficos, ventiladores, máquinas de lavar roupa, máquinas de lavar loiça e até mesmo que os computadores em todo o país.

Em termos comparativos, os 50 mil milhões de kWh consumidos pela mineração são apenas 10% menos que o consumo de todas as televisões nos EUA. Em segundo lugar na tabela temos a luz que gastou 67,5 mil milhões de kWh em 2022 no país e o primeiro lugar é liderado pelo arrefecimento que consumiu 87 mil milhões de kWh no ano passado.

Face a todo este panorama, tal como aqui já indicámos, os Estados Unidos da América vão aplicar um imposto designado DAME aos mineradores devido ao seu consumo de eletricidade, o qual fará com que paguem uma taxa adicional de 30% sobre o consumo de eletricidade.

Leia também: