A dança dos preços dos combustíveis continua e as pessoas podem gerir as necessidades tendo em conta a alteração que acontece a cada semana. Esta segunda-feira, quando precisar de atestar de gasóleo ou gasolina, terá boas notícias. Os preços baixaram "um bom bocado". Veja quando poderá poupar.

Combustíveis mais baratos

Conforme foi referido no final da semana passada, os preços da gasolina 95 e do gasóleo iriam sofrer uma redução considerável esta semana. Segundo informações, a evolução das cotações em euros aponta para uma desvalorização dos preços em 5 cêntimos por litro na gasolina 95 e 6 cêntimos por litro no gasóleo.

Esta descida também será interessante nos postos junto aos hipermercados. Conforme é referido, será notada uma “descida acentuada de 0,0464 euros na gasolina 95. Já o gasóleo registará uma descida acentuada de 0,0469 euros.

Assim, a partir de hoje atestar um depósito com 60 litros de gasolina 95 custará menos 3 euros. O mesmo se vai passar com a fatura para atestar um depósito de gasóleo, que ficará 3,60 euros mais barata.

A título de comparação, no dia um de janeiro deste ano, o litro de gasolina 95 custava 1,607 euros. No final de abril, situava-se em 1,644 euros. Já o litro de gasóleo, no mesmo período, passou de 1,602 para 1,398 euros. No final do mês passado, o preço estava afixado em 1,422 euros.

Os dados da Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG) mostram que o preço médio do litro do gasóleo simples em Portugal custa atualmente 1,448 euros por litro, enquanto o da gasolina simples 95 vale 1,657 euros.

Segundo dados europeus, tanto o preço do gasóleo como da gasolina 95 em Portugal estão abaixo da média europeia, estabelecida em 1,583 e 1,732 euros, respetivamente.

Para saber onde pode encontrar o combustível mais barato na sua zona, veja aqui.