Combustíveis: Gasóleo e gasolina vão descer bastante! Saiba quanto…

Se precisa de atestar o depósito do seu veículo, então espere por segunda-feira. Os combustíveis (gasóleo e gasolina) vão descer bastante, podendo os portugueses poupar uns trocos. Saiba quanto baixa o gasóleo e a gasolina.

Combustíveis: Gasóleo e gasolina baixam 5 cêntimos por litro

Já são conhecidas as previsões de preço no que diz respeito ao gasóleo e gasolina para a próxima semana. De acordo com fonte de uma das principais petrolíferas “A evolução das cotações em euros aponta para uma desvalorização dos preços em 5 cêntimos por litro tanto na gasolina 95 como no gasóleo”.

Feitas as contas, a partir da próxima segunda-feira atestar um depósito com 60 litros de gasolina 95 vai custar menos 3 euros. No caso do gasóleo o cenário é igual.

Os dados da Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG) indicam que o preço médio do litro do gasóleo simples em Portugal custa 1,448 euros por litro. No que diz respeito à gasolina simples 95, o valor é de 1,657 euros por litro.