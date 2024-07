Piloto automático da Tesla confunde carris do comboio com estradas e condutor confia

A tecnologia de condução autónoma ou assistida, ainda tem um bom pedaço de caminho a percorrer. Apesar disso, os exemplos que vemos atualmente mostram já um bom nível de desenvolvimento. Não quer dizer que não haja falhas, como este Tesla que confundiu os carris do comboio com uma estrada. O condutor demorou até dar conta que estava a ir por "caminhos apertados"!

Condutor nem deu conta

Aqui não há dúvida, a culpa é inteiramente do condutor. A Tesla e as outras marcas automóveis alertam constantemente para a necessidade do condutor manter a atenção na estrada.

Na semana passada, um condutor da Tesla na Califórnia aprendeu da forma mais difícil a não confiar demasiado no sistema Autopilot da empresa, após a tecnologia ter conduzido o seu carro diretamente para uma linha de comboio, confundindo-a com a estrada.

O incidente ocorreu em Woodland, na Califórnia, uma pequena cidade a 15 quilómetros de Sacramento. Numa publicação no Facebook, o Departamento de Polícia de Woodland avisou os condutores de Tesla para se manterem "vigilantes enquanto utilizam a funcionalidade Autopilot da Tesla".

A culpa não é do Tesla, os condutores confiam demasiado

Já se registaram mais de 200 acidentes e 29 mortes envolvendo o Autopilot da Tesla, mas os proprietários de Tesla continuam a utilizá-lo sem os devidos cuidados.

Este é mais um caso, pouco tempo depois de outro que também envolveu uma linha férrea. Conforme foi notícia, um Tesla, também nos EUA, que utilizava o sistema de condução autónoma completa, um Model 3 com as atualizações de software em dia.

O carro em excesso de velocidade e com o Autopilot ativo, aproximou-se demasiado de um comboio, antes de o condutor recuperar o controlo e embater no braço da passagem de nível. O condutor disse que tinha evitado um acidente semelhante no início do ano.