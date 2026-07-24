Não há carteira que aguente! Gasóleo volta a subir bastante
Se há uma semana estávamos a anunciar uma das maiores subidas do gasóleo, hoje as notícias são semelhantes. O gasóleo volta a disparar e a gasolina também sobe.
Gasóleo aumenta 9 cêntimos por litro e gasolina 3 cêntimos
De acordo com o portal Contas Poupança, que cita fontes do mercado dos combustíveis, o gasóleo simples deverá aumentar cerca de 9 cêntimos por litro (sim, de novo a subir), enquanto a gasolina simples 95 poderá ficar 3 cêntimos mais cara.
Caso estas previsões se confirmem, o impacto será significativo para os automobilistas, sobretudo para quem utiliza diariamente o automóvel. Recorde-se, no entanto, que os valores são indicativos e poderão ainda sofrer pequenos ajustes antes da atualização oficial dos preços, que entra em vigor na próxima segunda-feira.
Valores dos combustíveis variam de posto para posto
Importa ressalvar que estes valores são uma estimativa geral e que o preço final pago em cada abastecimento pode variar bastante, dependendo da região do país, da marca do operador e até do posto específico escolhido.
Para quem quer poupar ao máximo, uma das soluções é consultar o comparador oficial de preços disponibilizado pela Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG), onde é possível verificar, em tempo real, qual o posto mais económico em cada localidade.