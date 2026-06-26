Como vão ser os preços do gasóleo e gasolina para a próxima semana?

Mais uma sexta-feira e já são conhecidas as previsões de preços para o gasóleo e gasolina para a próxima semana. Saiba qual vai ser o cenário.

Não há mexidas no preço dos combustíveis

Ao contrário do que tem acontecido, segundo fontes do setor, não são esperadas alterações nos preços dos combustíveis a partir da próxima segunda-feira, pelo que tanto o gasóleo como a gasolina deverão manter os preços atuais. As previsões podem ainda sofrer pequenos ajustes até ao fecho dos mercados, mas, para já, o cenário aponta para uma semana sem subidas nem descidas.

Em que posto de combustível os preços são mais baixos?

Por forma a permitir a disponibilização ao público dos preços dos combustíveis praticados nos postos de abastecimento, e que o seu conhecimento possa constituir um fator de ponderação na opção do consumidor e, deste modo, dinamizar também a concorrência, foi criado o Portal Preços dos Combustíveis Online.

Além dos preços, disponibiliza-se, igualmente, informação sobre a localização, horário de funcionamento e serviços existentes em cada posto de abastecimento.

Este portal permite ainda apurar, diariamente e para cada combustível comercializado, os preços médios.