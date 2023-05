Inspeções obrigatórias para motas a partir de janeiro de 2024

É já a partir de 1 de janeiro que os motociclos passam a ser obrigados a inspeções periódicas. As novas regras já foram publicadas em Diário da República.

Inspeção obrigatória de motas: cinco anos após a data da primeira matrícula

De acordo com o DR, a obrigatoriedade de inspeções periódicas a motociclos, triciclos e quadriciclos, bem como a reboques e semirreboques referidos no n.º 3.1 do anexo i ao presente diploma produz efeitos a partir do dia 1 de janeiro de 2024.

O Ministério das Infraestruturas procedeu à transposição da Diretiva Delegada (UE) 2021/1717 e adequa o regime de inspeções técnicas de veículos a motor e seus reboques à Diretiva 2014/45/UE, atualizando determinadas designações de categorias de veículos.

Os motociclos, os triciclos e os quadriciclos (que incluem moto-quatros e pequenas viaturas de quatro rodas) com mais de 125 cc terão de ir à primeira inspeção “cinco anos após a data da primeira matrícula”. A partir daí, a avaliação será bianual, isto é, de “dois em dois anos”, acrescenta. Veículos elétricos estão excluídos.