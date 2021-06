Com a versão 89, o Firefox estreou uma das maiores mudanças dos últimos tempos. A Mozilla preparou uma alteração bem visível na sua interface, tornando-a mais leve e mais moderna, ajustado ao que pensa ser o melhor para o utilizador.

Claro que nem todos estão de acordo com esta mudança e não a querem presente no Firefox. É para esses utilizadores que hoje trazemos duas opções para ter uma interface melhor e até ter de volta a anterior.

Com o nome Proton, a Mozilla esteve vários meses a preparar esta mudança. Assenta numa alteração nos separadores e nos menus, tornado-os mais refrescados e mais apelativos. Seguem a linha do que outros estão a preparar, ajustando-se assim aos utilizadores.

Usar o modo compacto do Firefox

Quem não gosta ou não quer usar esta nova interface, tem algumas opções. A mais simples e ajustada, é manter o Proton, mas com todos os elementos menores e compactos. Assim, mesmo mantendo a imagem, esta está mais simples.

Para a terem ativa, devem abrir o endereço about:config e depois procurar a entrada browser.uidensity. Esta terá o valor 0 (zero) e deverá passar a 1 (um). Após a mudança reiniciem o Firefox e vão logo ver a interface alterada.

Tenham de volta a imagem da Mozilla

Esta segunda opção desabilita completamente o Proton no Firefox. A Mozilla deverá remover estas opções nas próximas versões deste browser, mas por agora pode ser usada. Novamente devem abrir o endereço about:config.

Aqui dentro devem encontrar as 4 chaves apresentadas abaixo. Estas vão ter o valor true e deve ser alterado para false. Isto é feito carregando no final, no ícone presente.

browser.proton.contextmenus.enabled

browser.proton.doorhangers.enabled

browser.proton.enabled

browser.proton.modals.enabled

Desta vez nem é necessário reiniciar o Firefox, pois à medida que vão sendo alteradas as entradas, a interface vai-se alterando. No final, fica como era a versão anterior.

Com estas duas mudanças, a interface do Firefox altera-se drasticamente. Se no primeiro caso fica ajustado a ecrãs menores, no segundo volta tudo ao passado, à forma que estava antes de tudo ser mudado pela Mozilla.