Navegar na Internet é algo que hoje é natural e que fazemos de forma transparente e direta. Acarreta sempre questões de segurança, que temos de tentar evitar e assim manter-nos protegidos e longe de problemas.

Há algumas medidas bem conhecidas para conseguir esta segurança, que devem tentar seguir. A Mozilla quer ajudar a seguir uma das mais importantes e, por isso, tem uma opção nova e pouco visível no Firefox. Vamos ver como podem assim ter mais segurança a navegar na Internet.

Mais segurança a navegar na Internet

Foi esta semana que chegou mais uma versão do Firefox. Das muitas novidades que surgiram, uma está pouco visível e quase escondidas nas definições deste browser, mas preparada para dar ao utilizador uma camada de segurança adicional.

A forma de fazer isto é muito simples e, na verdade, já todos tentam fazer, ainda que indiretamente. O Firefox vai tentar, para cada site colocado na barra de endereço, aceder à versão segura, através de HTTP. Assim, a segurança está sempre presente, de forma nativa.

Firefox passa a proteger mais os utilizadores

Para ativarem esta opção devem aceder às Opções do Firefox. Abram menu lateral e depois escolham a entrada Opções. Aqui dentro, vão ter do lado direito as diferentes secções, devendo escolher a que tem o nome Privacidade e Segurança.

Aqui dentro desta secção, devem descer até ao final do lado direito. Aí vão encontrar a opção Modo apenas HTTPS, que deverá estar desativada, com a opção Não ativar o modo apenas HTTPS. Devem alterar para a opção Ativar o modo apenas HTTPS em todas as janelas.

Se preferirem, para garantir uma segurança sem ser intrusivo, podem escolher a segunda opção da lista presente. Com a opção Ativar o modo apenas HTTPS somente em janelas privadas selecionada vão ter esta funcionalidade quando quiserem passar despercebidos no Firefox.

E se não houver HTTPS no site?

Uma vez que este modo redireciona apenas os utilizadores para o endereço em HTTPS, poderia haver problemas em algumas situações. Caso o site não tenha disponível o acesso via HTTPS, este falharia, quando poderia haver acesso.

Nessas situações o Firefox tem uma salvaguarda. Vai mostrar uma página onde os utilizadores podem optar por aceder à versão HTTP ou voltar atrás. Caso avancem, este modo será desativado para esse site temporariamente.

É com esta opção simples que a Mozilla traz ao Firefox e aos seus utilizadores ainda mais segurança e proteção. De forma transparente e sem qualquer bloqueio, permite que não acedam a sites marcados como inseguros no browser.