Estando em constantes melhorias, o Firefox tem recebido da Mozilla muitas novidades nas últimas versões. Estas tinham-se focado até agora na tentativa de melhorar o seu desempenho, mas havia a promessa de alterações profundas na sua interface.

Chamada de Proton, esta está finalmente disponível com a chegada da versão 89 do Firefox. Esta promete mudar de forma radical este browser e garantir uma utilização muito mais focada para os utilizadores, que deixam de ter tudo o que é supérfluo.

Mesmo não sendo a única novidade do Firefox 89, a mudança da interface deste browser é a mais visível. Tudo se parece agora muito mais simples de usar e muito mais ligeiro para os utilizadores da proposta da Mozilla.

Os separadores parecem voar no topo do browser, nesta interface mais fluída e mais simples. Também os menus estão reformulados, com um formato mais redondo e mais aproximado ao que a interface Protron traz ao Firefox.

As notificações receberam uma atenção especial em duas áreas importantes. Em primeiro lugar vão surgir muito menos vezes, por estarem agora mais controladas. Nos casos em que tiverem de surgir, vão ter uma imagem também renovada e com um estilo mais agradável.

Também a privacidade é novamente reforçada e há melhorias nesta versão. Falamos da separação dos cookies, para que os sites não possam recolher informação uns dos outros, ficando o utilizador mais protegido e com os seus dados contidos.

Em todas as versões deste browser, em todas as plataformas que a Mozilla suporta, receberam estas melhorias e algumas dedicadas. Assim, o Firefox segue uma prometida renovação e melhorias que muitos esperavam há já muito tempo.

Para testar esta nova versão do Firefox, devem apenas atualizar o browser da Mozilla. Se preferirem, podem descarregar diretamente a nova versão do Firefox. As diferentes versões deste browser podem ser encontradas aqui para o desktop, Android ou iOS

Esta nova atualização está já disponível e a ser lançada para todos e em todos os dispositivos. É hora de instalar já o Firefox 89 e conheça a fantástica nova interface deste browser da Mozilla.