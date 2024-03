Pesquisa no Chrome recebeu 3 novidades da Google para ser ainda melhor

O Chrome é uma parte central de todo o ecossistema da Google e como tal recebe novidades constantes. A gigante das pesquisas quer integrar o melhor neste browser e assim torná-lo ainda mais útil. Para isso revelou 3 novidades que formam a pesquisa Google ainda melhor no Chrome.

A pesquisa Google é uma parte importante no Chrome. É para muitos a entrada para a Internet e onde procuram ajuda para encontrar a informação procurada. Com as novidades agora apresentadas, esta procura será mais simples e mais completa.

Sugestões baseadas no que outros procuram

Ao fazer login no Chrome e abrir um novo separador no browser, verá sugestões na caixa da Pesquisa Google relacionadas às suas pesquisas anteriores. Estas vão ter como base coisas semelhantes que outras pessoas procuram. Por exemplo, se pesquisou recentemente “Japchae”, poderá ver sugestões de outros pratos coreanos populares.

Ainda mais imagens para pesquisas sugeridas

Antes, o Chrome exibia apenas imagens para sugestões de pesquisa na barra de endereço que correspondiam a um produto específico que procurava. Se não tiver um termo específico para pesquisar e se receber inspiração?

No Android e iOS, o Chrome agora mostrará imagens úteis para categorias de compras e produtos mais amplos com base numa pesquisa mais simples. Assim, os utilizadores podem receber propostas e diversificar as pesquisas.

Pesquisa no Chrome com ligações fracas

O Chrome no Android e iOS agora possui recursos melhorados no smartphone que fornecem sugestões de pesquisa mesmo quando tiver uma má ligação à Internet. Isso significa que também vão ser mostradas sugestões mais úteis quando estiver no modo de navegação anónima.

Como sempre, a Google irá lançar estas novidades de forma controlada. Irá libertar nas próximas semanas as melhorias na pesquisa e assim dar aos utilizadores mais informação, ainda antes de terem começado a procurar o que querem saber.