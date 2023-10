Com cada vez mais capacidades e mais recursos disponíveis, é normal que os utilizadores do Chrome abusem no número de separadores abertos. Isso pode levar a alguma confusão, que a Google tenta controlar e facilitar a gestão. Para isso prepara agora uma novidade que ajudará a organizar todos os separadores abertos.

Como é normal, a Google procura dar aos utilizadores as melhores ferramentas para gerir os recursos do Chrome. Os separadores são para muitos um dos principais problemas, em especial quando se acumulam na interface deste browser e sem serem usados.

Para facilitar neste campo, a Google prepara agora uma novidade que se vai revelar muito útil. Vem complementar a possibilidade de se agruparem separadores, garantindo agora uma maior organização destes elementos, ainda que feito de forma totalmente automática pelo Chrome.

Apparently one of the options of Chrome's new "Organize Tabs" feature will be the automatic creation of tab groups, after organizing tabs into different groups, Chrome will allow you to rename them, this is what this option currently looks like in Canary:https://t.co/Tee5JieYgx pic.twitter.com/vjAY7KtIhj