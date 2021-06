Mi TV 4A (40) Horizon Edition – A nova smart TV da Xiaomi

O segmento das televisões inteligentes tem-se revelado muito atrativo para as grandes fabricantes de tecnologia com propostas cada vez mais interessantes para o consumidor. No caso da Xiaomi temos a empresa que domina o segmento na China e que traz para o resto do mundo alguns dos modelos mais vendáveis.

Hoje foi apresentado mais um modelo que integra Mi TV onde as margens são extremamente reduzidas, é a Mi TV 4A Horizon Edition.

A televisão inteligente Mi TV 4A é uma das opções mais populares da Xiaomi em Portugal, considerando o modelo de 32″. No entanto, a linha 4A conta com várias versões que vão desde os modelos Pro às Horizon Edition.

Foi às Horizon Edition que a empresa fez chegar mais uma versão, agora de 40″.

Mi TV 4A (40) Horizon Edition, a alargar horizontes

O primeiro grande destaque desta smart TV vai evidentemente para a sua moldura extremamente fina. Tal como o nome sugere, a Mi TV 4A (40) Horizon Edition traz um painel de 40 polegadas com resolução de 1920 x 1080 píxeis e taxa de atualização de 60Hz.

Quanto ao som, há que referir que a Xiaomi é uma referência no segmento integra neste modelo dois altifalantes em stereo de 20W com tecnologia de áudio DTS-HD.

A televisão vem equipada com o sistema operativo da Google, o Android TV com a PatchWall da Xiaomi, tendo assim disponível a loja de aplicações, o serviço Google Assistant e os serviços da app Mi Home.

Tem um processador quad-core, com 1 GB de RAM e 8 GB de armazenamento. No que respeita às interfaces de ligação, oferece 3 portas HDMI, 2 USB, entrada AV, Ethernet, porta de antena, S/PDIF e porta para jack de áudio de 3,5mm. Além disso, oferece Wi-Fi dual-band e Bluetooth 4.2.

Preço e disponibilidade

Para já, este modelo apenas estará disponível na Índia, não havendo indicação para chegada a outros mercados. O preço para esta TV de 40 polegadas ronda os 270 € (₹23999, à taxa de câmbio atual e numa conversão direta).