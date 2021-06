Tesla “descasca” os seus carros e os fãs estão a mudar o tom com que falam da marca

Por vezes as marcas passam de bestiais a bestas apenas porque fazem algo que desagrada os seus seguidores, mesmo que a marca tenha razão. Parece que a Tesla está a passar por esta situação. Depois de remover o radar nos Model 3 e Y construídos a partir do mês passado, agora retirou mais um componente. Segundo o que foi relatado, a empresa de Elon Musk decidiu remover o suporte lombar para passageiros.

A marca começou a remover o que diz não ter utilidade e que não tem interesse existir, servindo apenas para aumentar o preço.

Tesla “emagrece” os carros para ficarem mais baratos

Conforme foi dado a saber, a Tesla retirou o sensor de radar dos Model 3 e Model Y que foram fabricados a partir de maio de 2021. O CEO da empresa tranquilizou os potenciais compradores ao referir o seu sistema de assistência de condução apenas com as câmaras era suficiente e que o radar não acrescentava nada, apenas aumentava o preço.

Naturalmente, algumas pessoas não ficaram muito felizes com esta alteração. Apesar das garantias de Musk de que o radar não era útil há muito tempo e estava simplesmente a adicionar peso e custo ao processo de fabrico, alguns temiam por sua segurança.

Por outro lado, outros simplesmente questionaram o método da empresa de operar estas mudanças em pedidos pré-colocados. Isto é, as pessoas que já tinham encomendado um carro com determinadas características, sem que a marca os avisasse, iram receber outro diferente. Muitos apontaram esse comportamento como uma quebra de confiança.

No caso do radar ainda houve alguma informação, mas mal estes sabiam que as “remoções” não se ficariam pelo radar. Agora, os novos proprietários do Model Y estão a reclamar que os carros que receberam não trazem o apoio lombar ajustável do lado do passageiro. É uma característica bastante insignificante, mas que os compradores esperavam encontrar nos seus veículos.

Começando a haver já muito ruído nas redes sociais, Elon Musk manifestou-se e comentou sobre a situação. Musk explicou num tweet que a decisão de removê-los em todos os Model Y e Model 3 foi tomada porque “os registos mostraram quase nenhuma utilização”, portanto, manter todos os componentes que compunham o recurso não fazia sentido em termos de custo e recursos de produção.

Ao que tudo indica, as pessoas até não estão a discordar do responsável da empresa, o que elas exigem sim é que sejam informadas e não tenham estas surpresas depois de receber o seu novo carro elétrico.

O tom com que os fãs falam agora da marca está a mudar

De facto, todo o tom dos comentários que se encontra na comunidade Tesla no reddit r/TeslaMotors mudou drasticamente ao longo das últimas semanas.

Entre as constantes subidas de preços, o atraso do lançamento do Model S Plaid, a remoção do radar nos Model 3 e Y, e agora esta situação de apoio lombar – para não mencionar a forma como os dois últimos foram (ou melhor, não foram) apresentados ao público – os outrora fiéis proprietários do Tesla começam a mostrar sinais de descontentamento com a forma como a empresa os está a tratar.

Estes são definitivamente tempos preocupantes para Tesla, e o lançamento do Model S Plaid pode não ser suficiente para voltar a lançar o hype da marca, embora que este novo carro continuará a ser imbatível no mercado dos 100% elétricos.

No entanto, relembramos, que o novo Model S Plaid será um carro que o mais barato ronda os 100 mil euros e já deixou de ser uma inovação. Numa altura mais complicada para o mercado automóvel, vamos ver como a Tesla consegue surpreender. Elon Musk não é um empresário qualquer e vai ser curioso ver como a Tesla conseguirá potenciar o novo Plaid.