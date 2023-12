FTX acelera o pagamento das suas dívidas numa tentativa de sair da falência

Com Sam Bankman-Fried condenado e a aguardar a sentença final, que pode chegar a 110 anos de prisão, a FTX continua a trabalhar para se reerguer. A bolsa de criptomoedas apresentou um plano para pagar milhões de dólares aos seus clientes e investidores, com o objetivo de sair da falência.

O documento inicial não revela pormenores específicos sobre a forma do acordo. No entanto, indica que algumas das principais vítimas da fraude e da subsequente falência da empresa concordaram com esta linha de ação.

No entanto, a estratégia da FTX tem ainda de ser objeto de uma dupla aprovação. Primeiro, será submetida a uma votação dos investidores. Depois, será apresentada ao juiz John Dorsey do tribunal de falências responsável por este processo, que terá a última palavra.

Os responsáveis pela gestão da FTX após a sua falência pretendem liquidar todas as suas participações em criptomoedas - avaliadas num montante não especificado, mas estimado em vários milhares de milhões de dólares - para começar a reembolsar os afetados em moeda fiduciária.

O que ainda não é claro é quanto é que a atual direção da FTX conseguiu recuperar, na sequência do pedido de falência e da saída de Sam Bankman-Fried. Recorde-se que John J. Ray III, que assumiu o cargo de CEO durante o processo de falência, criticou fortemente os anteriores executivos da empresa por não disporem de um sistema de contabilidade fiável.

FTX pretende a rápida saída da falência

Os fundos dos clientes da FTX foram arruinados por Bankman-Fried e pelos seus dirigentes durante meses. Não só foi criada uma porta traseira que permitiu à Alameda Research obter uma "linha de crédito infinita" sem ter de prestar contas, como também aproveitou o dinheiro dos utilizadores para comprar propriedades e financiar os estilos de vida luxuosos da administração da bolsa de criptomoedas.

Além disso, desde o início deste ano, desapareceram cerca de 9 mil milhões de dólares em criptomoedas, que os novos gestores da FTX não conseguiram encontrar.

Um ponto que continua por esclarecer é quem beneficiará em primeiro lugar: os investidores mais pequenos receberão o seu dinheiro de volta, ou serão os maiores investidores pagos em primeiro lugar?

Também não é claro se a ideia de John J. Ray III de reiniciar a bolsa de criptomoedas ainda está viva e de boa saúde. O empresário disse há meses que a ideia estava adormecida, mas que seria necessário encontrar um parceiro e, muito provavelmente, abandonar a marca FTX.

Também não se sabe o que vai acontecer com a enorme dívida em impostos não pagos reclamada pelo IRS nos Estados Unidos. Na altura, foi referido que esta ascenderia a 44 mil milhões de dólares. Do total, 24 mil milhões de dólares corresponderiam à FTX e o restante à Alameda e a outras empresas do Grupo FTX. Dias atrás, os gerentes da bolsa de criptomoedas entraram com um processo judicial para rejeitá-la. Acreditam que a única forma de pagar essa dívida seria com o dinheiro das vítimas da fraude.

Não esqueçamos que as reclamações do IRS têm "prioridade administrativa" nestes casos. Isto significa que a autoridade fiscal tem prioridade para cobrar as suas dívidas antes de qualquer outro investidor, independentemente do seu calibre. A proposta da FTX para pagar as dívidas e sair da falência será formalmente apresentada em 2024 e haverá mais desenvolvimentos a esse respeito.

