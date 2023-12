Afinal condutores de veículos Tesla têm a maior taxa de acidentes?

Quando se fala na marca Tesla, uma das coisas que normalmente se sabe é que são dos veículos mais seguros do segmento automóvel. No entanto, por outro lado, um estudo veio agora revelar que os condutores da Tesla têm a maior taxa de acidentes comparativamente a outras marcas.

Tesla segue na frente com 23.54 acidentes por cada mil de condutores...

Segundo um estudo recente, que teve em consideração milhões de sinistros automóveis, os condutores da Tesla têm a maior taxa de acidentes. Sim, leu bem, a maior taxa de sinistros.

O estudo do LendingTree, procedeu a uma classificação das marcas com mais acidentes por 1000 condutores. Como se pode ver pela tabela seguinte, a Tesla segue na frente com 23.54 acidentes por cada mil de condutores. Na segunda posição está a Ram com 22,76 acidentes por cada mil de condutores. Na terceira posição está a Subaru com 20,90 acidentes por cada mil de condutores.

A fechar o ranking está a Honda com 16.50 acidentes por cada mil de condutores.

Tendo em conta estes dados, algo não bate certo com o que Elon Musk tem vindo a defender, que é o facto dos seus veículos serem dos que têm menos acidentes. Numa primeira análise, pode considerar-se que as métricas podem ser diferentes. A Tesla pode argumentar que está a usar dados baseados em quilómetros percorridos entre acidentes, mas isso só faria sentido se os condutores de veículos Tesla tivessem mais quilómetros do que o condutor médio, o que aparentemente não é o cenário. Outra coisa é que a contabilização do lado da Tesla que só acontece quando há uma ativação dos airbags.

Segundo revela o site Electrek, em média, os condutores da Tesla conduzem cerca de 16.000 quilómetros por ano, enquanto a média dos EUA é de cerca de 19.000 quilómetros.