Apple vai lançar um MacBook barato, mas não é o que muitos esperam

A Apple estaria pronta para lançar um MacBook mais acessível. Após anos de rumores e especulações, decidiu finalmente oferecer um dispositivo de entrada de gama. Uma fuga de informação sugere que a Apple vai usar componentes mais baratos e um elemento chave do iPhone.

Apple vai lançar um MacBook barato

Este rumor circulou há alguns meses, quando Ming-Chi Kuo revelou que a Apple iria lançar um portátil mais barato que o MacBook Air. Agora, este rumor ressurgiu graças a Mark Gurman, que revelou que o MacBook de baixo custo já está em fase de testes em Cupertino. A Apple pretende lançá-lo no primeiro semestre de 2026 por um preço inferior ao do MacBook Air de 999 dólares.

Segundo Gurman, o MacBook de baixo custo estará equipado com um processador de iPhone e terá um ecrã mais pequeno do que o do MacBook Air. Este último ponto é relevante, tendo em conta a experiência anterior da Apple com portáteis de 11 e 12 polegadas. Veja-se o MacBook de 2015 com ecrã Retina ou o MacBook Air de 11,6 polegadas, um dos modelos mais pequenos e mais populares há vários anos .

Por ser um equipamento acessível, não se espera um ecrã Liquid Retina como o do MacBook Air. Em vez disso, a Apple optou por um painel LCD de gama inferior, embora com características que superam as da concorrência. Este MacBook económico está orientado para o mercado de entrada de gama, onde a maioria dos portáteis utiliza um painel LCD com tecnologia VA.

Deverá usar elemento chave do iPhone

Outro componente crucial é o processador do iPhone. Não é mencionado o A18 Pro, embora indique que os testes internos mostraram que o chip para dispositivos móveis tem um melhor desempenho do que o M1 de 2020. A utilização de um processador A18 Pro não afetaria apenas o preço, mas também a duração da bateria e o design. A Apple poderia reduzir o peso e as dimensões do chassis

O preço do MacBook de baixo custo é a única incógnita neste momento. Tanto Gurman como Kuo indicam que custará menos de 999 dólares, o que faz sentido, uma vez que este é o preço do MacBook Air de 13 polegadas. Outras fontes dentro da cadeia de produção chinesa afirmam que custará entre 599 e 699 dólares , sendo a melhor opção para entrar no ecossistema da Apple.

A ideia de um MacBook barato pode ser interpretada de várias formas. Se a Apple quiser competir com os Chromebooks, o foco estará provavelmente nos modelos de gama média ou Plus, com preços entre os 300€ e os 600€. Infelizmente, a palavra "barato" pode ter um significado diferente para a Apple. Talvez o novo MacBook mantenha esta filosofia, mas teremos de esperar até ao primeiro semestre de 2026 para descobrir.