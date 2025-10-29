iProVPN: liberdade total online e streaming sem fronteiras

Quantas vezes tentou aceder a conteúdos internacionais e viu a mensagem: “Este conteúdo não está disponível na sua região”? Com a iProVPN, essa limitação deixa de existir. Mais do que uma VPN, trata-se de uma ferramenta completa de segurança e liberdade digital, capaz de desbloquear plataformas de streaming, proteger dados pessoais e manter velocidades consistentes em qualquer parte do mundo — agora com novas funcionalidades em 2025 e uma promoção imperdível.

🎯 Oferta principal da iProVPN – 2025 4 + 1 ano de VPN totalmente grátis

Desconto extra de 20% com o cupão: PPL20

com o cupão: Preço final a partir de 0,52 USD/mês – poupe até 92% Ativar oferta agora

Por que a iProVPN continua a ser uma escolha inteligente

A iProVPN destaca-se por combinar tecnologia de ponta com uma política rigorosa de privacidade. Com mais de 350 servidores em mais de 60 países, a empresa expandiu a sua infraestrutura em 2025 para incluir localizações otimizadas para streaming e gaming, reduzindo a latência e aumentando a estabilidade das ligações. Compatível com Netflix, Disney+, Amazon Prime Video, BBC iPlayer e muitas outras plataformas, a iProVPN assegura acesso contínuo a catálogos internacionais sem perda de qualidade.

Principais vantagens da iProVPN

Desbloqueio global: acesso a catálogos internacionais de streaming sem bloqueios geográficos.

acesso a catálogos internacionais de streaming sem bloqueios geográficos. Privacidade reforçada: encriptação AES-256, protocolos WireGuard e IKEv2 e política rigorosa de No-Logs.

encriptação AES-256, protocolos WireGuard e IKEv2 e política rigorosa de No-Logs. Velocidade otimizada: servidores de 10 Gbps garantem streaming 4K sem interrupções.

servidores de 10 Gbps garantem streaming 4K sem interrupções. Compatibilidade universal: disponível para Windows, macOS, Linux, Android, iOS, Smart TVs, consolas e routers.

disponível para Windows, macOS, Linux, Android, iOS, Smart TVs, consolas e routers. Conexões simultâneas ilimitadas: use em todos os seus dispositivos sem restrições.

Funções avançadas para utilizadores exigentes

Bloqueador de anúncios e rastreadores: elimina publicidade invasiva e sites suspeitos em tempo real.

elimina publicidade invasiva e sites suspeitos em tempo real. Split Tunneling: escolha quais aplicações usam a VPN, mantendo outras na ligação direta para maior velocidade.

escolha quais aplicações usam a VPN, mantendo outras na ligação direta para maior velocidade. SmartDNS: desbloqueia conteúdos em dispositivos que não suportam VPN, como Smart TVs e consolas.

desbloqueia conteúdos em dispositivos que não suportam VPN, como Smart TVs e consolas. Proteção contra fugas de DNS e IPv6: garante que a sua identidade digital nunca é exposta.

garante que a sua identidade digital nunca é exposta. Kill Switch automático: corta o acesso à Internet caso a ligação VPN falhe, protegendo os seus dados.

corta o acesso à Internet caso a ligação VPN falhe, protegendo os seus dados. IP dedicado (opcional): ideal para aceder a redes empresariais ou plataformas restritas.

Promoção exclusiva de 2025: o melhor negócio VPN do momento

A iProVPN está a celebrar o seu quinto aniversário com uma das campanhas mais competitivas do mercado:

4 anos de serviço + 1 ano gratuito por apenas 0,66 USD/mês.

Oferta adicional de 20% de desconto extra com o código promocional: PPL20.

Preço final: apenas 0,52 USD/mês — o valor mais baixo entre as VPNs premium em 2025.

Como ativar a promoção passo a passo

Aceda ao site oficial da iProVPN. Escolha o plano de 4 anos + 1 ano grátis. Introduza o código PPL20 no campo de cupão. Finalize o pagamento e comece a navegar com acesso global e total segurança.

Privacidade e segurança digital de nível profissional

A iProVPN segue uma política de privacidade transparente, sem registo de atividades dos utilizadores. Com sede nas Ilhas Virgens Britânicas — fora das jurisdições de vigilância em massa —, garante que nenhum dado é partilhado com terceiros. O uso de protocolos modernos, como o WireGuard, oferece um equilíbrio perfeito entre segurança e velocidade. Além disso, o bloqueio de anúncios e malware nativo impede o rastreamento por anunciantes e redes sociais.

Conclusão: segurança, velocidade e liberdade digital

A internet deve ser um espaço livre e seguro — e a iProVPN reforça esse princípio com tecnologia atualizada, desempenho estável e políticas de privacidade exemplares. Para quem procura uma solução fiável para streaming, navegação anónima e proteção de dados, esta é a escolha mais completa do momento. Aproveite a promoção da iProVPN e garanta já o seu plano com o código PPLVPN. Experimente e descubra o que é navegar sem fronteiras.