iProVPN: liberdade total online e streaming sem fronteiras
Quantas vezes tentou aceder a conteúdos internacionais e viu a mensagem: “Este conteúdo não está disponível na sua região”? Com a iProVPN, essa limitação deixa de existir. Mais do que uma VPN, trata-se de uma ferramenta completa de segurança e liberdade digital, capaz de desbloquear plataformas de streaming, proteger dados pessoais e manter velocidades consistentes em qualquer parte do mundo — agora com novas funcionalidades em 2025 e uma promoção imperdível.
🎯 Oferta principal da iProVPN – 2025
- 4 + 1 ano de VPN totalmente grátis
- Desconto extra de 20% com o cupão: PPL20
- Preço final a partir de 0,52 USD/mês – poupe até 92%
Por que a iProVPN continua a ser uma escolha inteligente
A iProVPN destaca-se por combinar tecnologia de ponta com uma política rigorosa de privacidade. Com mais de 350 servidores em mais de 60 países, a empresa expandiu a sua infraestrutura em 2025 para incluir localizações otimizadas para streaming e gaming, reduzindo a latência e aumentando a estabilidade das ligações. Compatível com Netflix, Disney+, Amazon Prime Video, BBC iPlayer e muitas outras plataformas, a iProVPN assegura acesso contínuo a catálogos internacionais sem perda de qualidade.
Principais vantagens da iProVPN
- Desbloqueio global: acesso a catálogos internacionais de streaming sem bloqueios geográficos.
- Privacidade reforçada: encriptação AES-256, protocolos WireGuard e IKEv2 e política rigorosa de No-Logs.
- Velocidade otimizada: servidores de 10 Gbps garantem streaming 4K sem interrupções.
- Compatibilidade universal: disponível para Windows, macOS, Linux, Android, iOS, Smart TVs, consolas e routers.
- Conexões simultâneas ilimitadas: use em todos os seus dispositivos sem restrições.
Funções avançadas para utilizadores exigentes
- Bloqueador de anúncios e rastreadores: elimina publicidade invasiva e sites suspeitos em tempo real.
- Split Tunneling: escolha quais aplicações usam a VPN, mantendo outras na ligação direta para maior velocidade.
- SmartDNS: desbloqueia conteúdos em dispositivos que não suportam VPN, como Smart TVs e consolas.
- Proteção contra fugas de DNS e IPv6: garante que a sua identidade digital nunca é exposta.
- Kill Switch automático: corta o acesso à Internet caso a ligação VPN falhe, protegendo os seus dados.
- IP dedicado (opcional): ideal para aceder a redes empresariais ou plataformas restritas.
Promoção exclusiva de 2025: o melhor negócio VPN do momento
A iProVPN está a celebrar o seu quinto aniversário com uma das campanhas mais competitivas do mercado:
- 4 anos de serviço + 1 ano gratuito por apenas 0,66 USD/mês.
- Oferta adicional de 20% de desconto extra com o código promocional: PPL20.
- Preço final: apenas 0,52 USD/mês — o valor mais baixo entre as VPNs premium em 2025.
Como ativar a promoção passo a passo
- Aceda ao site oficial da iProVPN.
- Escolha o plano de 4 anos + 1 ano grátis.
- Introduza o código PPL20 no campo de cupão.
- Finalize o pagamento e comece a navegar com acesso global e total segurança.
Privacidade e segurança digital de nível profissional
A iProVPN segue uma política de privacidade transparente, sem registo de atividades dos utilizadores. Com sede nas Ilhas Virgens Britânicas — fora das jurisdições de vigilância em massa —, garante que nenhum dado é partilhado com terceiros. O uso de protocolos modernos, como o WireGuard, oferece um equilíbrio perfeito entre segurança e velocidade. Além disso, o bloqueio de anúncios e malware nativo impede o rastreamento por anunciantes e redes sociais.
Conclusão: segurança, velocidade e liberdade digital
A internet deve ser um espaço livre e seguro — e a iProVPN reforça esse princípio com tecnologia atualizada, desempenho estável e políticas de privacidade exemplares. Para quem procura uma solução fiável para streaming, navegação anónima e proteção de dados, esta é a escolha mais completa do momento. Aproveite a promoção da iProVPN e garanta já o seu plano com o código PPLVPN. Experimente e descubra o que é navegar sem fronteiras.
Este artigo conta com o apoio da iProVPN na disponibilização das informações, links e/ou campanhas promocionais.