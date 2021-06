Amazon: Compras sem caixa chegam a uma loja em tamanho real pela primeira vez

Quando a Amazon abriu, anteriormente, uma loja Amazon Fresh, com os carrinhos de alta tecnologia que dispensam a passagem por uma caixa, especulou-se que o sistema não funcionaria numa superfície já existente, com dimensões ‘normais’.

Agora, a Amazon instalou a sua tecnologia, pela primeira vez, numa loja com o tamanho a que estamos habituados, provando a eficácia do seu sistema.

PUB

Just Walk Out da Amazon a expandir-se para novos espaços

A tecnologia Just Walk Out da Amazon permite que os consumidores recolham as suas compras e saiam sem precisarem de passar por uma caixa para efetuar o pagamento. Quando a empresa abriu, no ano passado, uma loja Fresh, onde disponibilizava os seus Dash Carts de alta tecnologia, os mais céticos desacreditaram que o sistema viria a resultar numa superfície com dimensões maiores. Apesar disso, a Amazon sempre manteve a palavra que ditava que o seu sistema adaptar-se-ia a qualquer espaço.

Em breve, a Amazon vai inaugurar a sua mais recente loja Fresh com mais de 7.500 metros quadrados. Esta será significativamente maior, em comparação com a Go Grocery com cerca de 3.100 metros quadrados, ou as Go padrão com dimensões de 365 a 700 metros quadrados. Aquela, que será a décima quarta loja Fresh, nos EUA, e tem o tamanho normal para um supermercado, estará equipada com a tecnologia Just Walk Out da Amazon.

Trazer a tecnologia Just Walk Out para um espaço completo de mercearia com a loja Amazon Fresh, em Bellevue, mostra a contínua capacidade da tecnologia para escalar e adaptar-se a novos ambientes e seleção. Estou entusiasmado por ajudar ainda mais clientes a desfrutar de uma forma mais fácil e rápida de fazer compras […].

Disse Dilip Kumar, vice-presidente da Amazon para retalho físico e tecnologia.

Caixas não são 100% descartadas

Uma vez na loja Fresh, os clientes terão à sua disposição, não apenas o sistema Just Walk Out, como também caixas convencionais para aqueles que preferirem. Os que optarem pelo primeiro terão de digitalizar um código QR na aplicação da Amazon, à entrada da loja, inserindo um cartão de crédito ou débito associado, ou digitalizando a palma da mão. Logo que saiam da loja, os artigos no carrinho são faturados, automaticamente, e o recibo é-lhes enviado por via digital.