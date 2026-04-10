Na China, as encomendas já são entregues por pequenos contentores autónomos. Veja o vídeo!

Os veículos autónomos estão a ganhar cada vez mais espaço na China e já não se limitam ao transporte de passageiros. Em várias cidades chinesas, pequenos contentores sobre rodas estão agora a assegurar entregas de encomendas e compras ao domicílio sem qualquer intervenção humana, numa solução que promete revolucionar a logística urbana.

Na cidade costeira de Qingdao, os veículos autónomos para entrega já são uma visão familiar nas ruas. Sem cabine de condutor nem volante, os veículos de formato quadrado assemelham-se a contentores metálicos compactos, medindo aproximadamente metade do tamanho de um automóvel de passageiros comum.

Alimentado por Inteligência Artificial (IA), o veículo consegue planear rotas, reconhecer condições da estrada, detetar semáforos e obstáculos próximos, bem como travar ou manobrar para evitar colisões.

Nunca imaginei que as compras pudessem ser entregues desta forma.

Disse Zhou Li, residente em Qingdao, na província de Shandong, no leste da China, antes de digitalizar o código QR na lateral do veículo, recolher a sua encomenda e vê-lo a afastar-se silenciosamente sozinho, por um custo equivalente a 1,24 euros, conforme descrito pela agência noticiosa Xinhua News.

Até ao momento, os veículos de entrega não tripulados na China desempenham tarefas como o transporte de encomendas entre centros de distribuição e pontos locais, além de assegurarem entregas pontuais de bens perecíveis e medicamentos. Alguns são também utilizados na logística dentro de parques industriais.

Atualmente, Qingdao alberga cerca de 1150 veículos de entrega não tripulados, segundo a agência noticiosa, tornando-se um dos maiores locais de aplicação desta tecnologia na China.

Neolix é um dos principais nomes deste setor na China

A Neolix, uma das principais empresas nacionais deste setor, detém uma parte significativa da frota.

Em junho do ano passado, a empresa iniciou um projeto-piloto de serviço de entregas não tripuladas na cidade portuária oriental.

Os veículos em circulação têm capacidade de carga de uma tonelada, espaço de carga de seis metros cúbicos, velocidade máxima de 45 km por hora e autonomia de bateria de 200 km.

Desde 2021, a Neolix tem vindo a desenvolver algoritmos de visão baseados em IA que permitem aos seus veículos interpretar condições de trânsito complexas com o discernimento de um condutor experiente, reduzindo significativamente os custos de recolha e atualização de mapas, segundo Miao Qiankun, diretor tecnológico da empresa, citado pela agência noticiosa.

Até setembro do ano passado, a empresa tinha colocado em operação mais de 10.000 veículos no total.

Além de colaborar estreitamente com empresas nacionais de entregas expresso, expandiu a sua presença para mais de 15 países e regiões em todo o mundo, incluindo Japão, República da Coreia, Emirados Árabes Unidos e até Alemanha.

Os veículos autónomos de entrega já entraram em serviço diário em várias regiões da China. Aliás, até junho de 2025, mais de 100 cidades chinesas tinham lançado programas-piloto que permitem a circulação de veículos autónomos de entrega em estradas públicas, de acordo com a agência noticiosa.

Esta solução parece ser particularmente relevante em zonas rurais da Região Autónoma Uigur de Xinjiang, onde veículos não tripulados entregam encomendas a aldeias remotas situadas a 60 km de distância, onde cada viagem transporta frequentemente apenas duas ou três encomendas, quantidade insuficiente para tornar as entregas tradicionais rentáveis.

A utilização de veículos de entrega não tripulados pode reduzir os custos operacionais em quase metade em comparação com o modelo tradicional de entregas.

Afirmou Yao Lei, gestor da Yunda Express, um dos principais fornecedores de entregas expresso na China.

Crescimento do setor dos veículos autónomos de entrega

O desenvolvimento de veículos inteligentes conectados foi destacado no 15.º Plano Quinquenal da China (2026,2030), que identificou o setor como uma indústria estratégica emergente.

Segundo o plano, é incentivada a integração da IA em vários setores para impulsionar o desenvolvimento e melhor responder às necessidades diárias da população.

Em setembro do ano passado, o Ministério do Comércio e outros departamentos da China emitiram orientações que incentivam as regiões com condições adequadas a acelerar o desenvolvimento de normas operacionais e regulamentares para veículos de entrega não tripulados.

O baixo custo, a facilidade de mobilização e a elevada eficiência dos veículos autónomos de entrega podem responder a desafios urgentes da logística curta, como despesas elevadas e escassez de mão de obra, de acordo com Li Tiegang, professor da Faculdade de Economia da Universidade de Shandong.

A promoção dos veículos de entrega não tripulados não se resume simplesmente à substituição da mão de obra humana. O foco está na colaboração entre humanos e máquinas.

Afirmou Li, acrescentando que "ao mesmo tempo que otimiza os serviços de entrega, criará também novos empregos nas áreas de operações, manutenção e coordenação".

Na sua opinião, a rápida adoção em larga escala desta tecnologia na China é apoiada por uma combinação de tecnologia madura, forte procura de mercado e sólido apoio político.