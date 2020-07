Amazon lança carrinhos de compras que eliminam passagem pela caixa

Com a pandemia da COVID-19 muitas têm sido as opções procuradas e testadas, para que determinadas atividades se tornem mais seguras. Uma das mais essenciais é a ida ao supermercado, para reposição de bens. Assim, é importante encurtar e tornar mais simples o processo das compras.

É com este pensamento que a Amazon está a lançar uma linha de carrinhos de compras que registam automaticamente as compras do consumidor e cobram o valor final, eliminando a ida à caixa.

Supermercado da Amazon com tecnologia de ponta

A Amazon vai abrir ainda este ano uma mercearia da marca, em Los Angeles. Para ela, a empresa criou uma linha de carrinhos de compras, com o nome de Dash Carts. O objetivo é que os consumidores não precisem de retirar todas as compras do carrinho e o processo de compra seja, então, mais simples.

Os Dash Carts são construídos com base na tecnologia “Just Walk Out”, implementada pela primeira vez nas lojas de conveniência Amazon Go. Estas, abertas desde 2018, permitem que o cliente compre os produtos sem esperar na fila das caixas. Com estes novos e inovadores carrinhos de compras, a Amazon espera tornar a ida às compras mais agradável e diferente das restantes superfícies.

Carrinhos de compras inteligentes e inovadores

Os consumidores que pretenderem usar estes carrinhos de compras devem ter uma conta Amazon e um smartphone disponível, para utilizar durante o processo. Assim que entram na loja, os clientes digitalizam um QR Code, dentro da aplicação da Amazon, e registam um carrinho, abrindo uma lista de compras.

De modo a garantir um bom funcionamento da tecnologia, cada carrinho está equipado com câmaras que, através de um sistema computorizado, identificam e registam os produtos que são colocados dentro dos Dash Carts. Além disso, contam ainda com uma balança, para pesagens. Assim, o cliente regista o código do produto e o peso registado.

Para os atentos e amantes de descontos, os carrinhos de compras estão também preparados com um mecanismo de scanner que regista os cupões. O visor do carrinho atualiza o valor final da compra, tendo em conta esses cupões e o entrar e sair de produtos.

Depois de colocar tudo o que precisa no carrinho de compras, o cliente sai através de uma via específica para os carrinhos. Para o pagamento, é debitado o valor da compra no cartão associado à conta Amazon e o recibo é enviado para o email de registo.

De acordo com o vice-presidente de lojas físicas da Amazon, Dilip Kumar, estas lojas, que abrirão em breve, são diferentes das Amazon Go já existentes. Isto, porque a oferta das duas é diferente, ou seja, o supermercado apresenta uma panóplia de artigos e produtos muito mais extensa.

Apesar de toda a tecnologia associada, o design dos carrinhos assemelha-se aos carrinhos de compra comuns.

Tentamos esconder essa complexidade dos clientes, para que não tenham de aprender nenhum comportamento de compra novo.

Disse Dilip Kumar.

Este caminho pode ser realmente uma excelente solução, encurtando o tempo das compras e descartando a necessidade das filas e de todo o processo de tirar e colocar os produtos no carrinho. De certa forma, torna a ida às compras mais segura e autónoma.