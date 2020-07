Piloto Automático da Tesla salva condutor de um pneu voador (vídeo)

A tecnologia da Tesla mostra mais uma vez que além de preventiva é pró-ativa. Conforme iremos ver num vídeo captado pelas câmaras do elétrico, o piloto automático de um Model 3 detetou o objeto voador e permitiu o desvio da trajetória do carro para evitar a colisão. Impressionante é a velocidade com que o pneu é detetado e a reação do condutor.

Para lá dos sistema passivos de segurança, como vimos já esta semana, os Teslas inovam nos sistemas ativos nos seus carros.

Piloto Automático do Tesla Model 3 atua para evitar acidente

As imagens não enganam e mostram de forma impressionante a velocidade com que o carro elétrico consegue mudar de trajetória para evitar um choque com o pneu desgovernado. Na verdade, estes carros estão equipados com oito câmaras circundantes que proporcionam 360 graus de visibilidade em redor do automóvel até 250 metros de distância.

Além disso, os veículos trazem doze sensores ultrassónicos atualizados quem complementam esta visibilidade. Esta tecnologia permite a deteção de objetos rígidos e flexíveis a uma grande distância. Um radar virado para a frente com processamento avançado fornece dados adicionais. Estuda o ambiente envolvente num comprimento de onda redundante capaz de ver através de chuva forte, nevoeiro, poeira e até mesmo do automóvel à frente.

Nesta exemplo, o carro estava a percorrer uma autoestrada em Los Angeles, quando um pneu foi arremessado a alta velocidade na sua direção. Logo que o objeto foi detetado, o condutor foi alertado e numa reação natural fez um desvio de rota brusco, sendo o carro controlado pelo piloto automático que corrigiu a rota do Tesla Model 3 para evitar o acidente.

A empresa tem melhorado os sistemas de segurança adicionando não só mais tecnologia ao carro como aperfeiçoando alguma já existente. Se por um lado o piloto automático é apontado como responsável por certos acidentes, serão muitos mais os acidentes que evita.

