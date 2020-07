Tesla Model 3 capta roubo de um Porsche com o seu sistema Sentinela

A Tesla mudou muitos conceitos no mercado automóvel, isso é inegável. No entanto, onde a empresa continua a apostar é na segurança ativa e passiva das suas viaturas. O modo Sentinela, lançado no início de 2019, já mostrou o seu valor e foi testemunha dos mais variados crimes. Agora, o sistema captou o momento em que um Porsche Carrera 2 foi roubado de um estacionamento em Benicassim, Espanha.

O modo Sentinela é um sistema que atua em conjunto com câmaras, sensores e alertar locais e remotos. Desta vez, as câmaras atuaram na proteção de terceiros.

Tesla Model 3 grava roubo de Porsche Carrera 2

O modo Sentinela de um Tesla Model 3 registou o momento do roubo de um Porsche Carrera 2. Conforme podemos ver no vídeo, os supostos ladrões entram no carro, retiram o travão de mão e empurram o carro para fora do estacionamento.

O assalto aconteceu por volta das 3:30 da manhã em Benicassim. O veículo é azul-marinho, com jantes douradas e matrícula 2397 DBK.

O roubo teria acontecido sem qualquer destaque nas notícias se não fosse pelo sistema de segurança Tesla. Portanto, este modo, ao detetar movimentos ao redor do carro, ativa as câmaras frontal, lateral e traseira do veículo.

Conforme é sabido, este modo é bastante popular pelo que tem dado a conhecer de vandalismo aos carros elétricos da empresa americana. São muitos já os exemplos que mostram como é importante este sistema e como já deveria fazer parte de muito mais marcas.

As informações gravadas pelas câmaras podem ser guardadas numa penUSB ou num disco USB dentro do carro. Posteriormente, o condutor poderá ter acesso a essa informação no local ou ligando a penUSB a um computador, por exemplo.