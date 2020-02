Tesla Model X salva a vida a condutor após evitar queda num declive

Esta já não é a primeira história de algum equipamento que contribui para o salvamento de vidas. Agora é a vez da Tesla ter também o seu nome registado nesta proeza. O dono de um Tesla Model X garante que o veículo lhe salvou a vida, pois ao travar automaticamente, evitou a queda de um declive.

As imagens falam por si, e o condutor, graças ao carro, também está cá para contar a história.

Por vezes a tecnologia é a grande responsável por ajudar a salvar a vida das pessoas, numa situação de perigo iminente. Dessas histórias, destacamos o da Apple Watch que salvou uma vida, um iPhone 5C que impediu que um tiro matasse o seu dono e ainda outro telemóvel que salvou a vida a um sobrevivente do massacre terrorista em Paris. Mas há muitas, muitas mais.

Dono de Tesla Model X garante que o carro lhe salvou a vida

Justin Bowen, proprietário de um Tesla Model X apanhou o susto da sua vida ao perder o controlo do carro. Bowen viajava de noite, debaixo de uma grande tempestade, por uma estrada situada numa montanha.

O dono do Tesla partilhou o sucedido na sua conta do Twitter, onde garante que o carro salvou a sua vida, devido ao seu sistema de segurança que se encontrava ativo. O sistema garantiu então que o freio automático agisse com eficácia, sem necessidade do autopiloto, o que fez com que o carro travasse a tempo e, consequentemente, não caísse pela encosta abaixo.

Como se pode ver pela imagem, mesmo com uma inclinação significativa, com cerca de 70º, o carro parou e não tombou.

Segundo explica Bowen:

Estava a conduzir sem o piloto automático ativo numa estrada notoriamente perigosa. Havia um camião a algumas centenas de metros adiante. Qualquer outro carro teria tombado e chegado ao aterro. O sistema de freios de emergência parou o carro assim que este saiu da estrada, no topo da encosta, e salvou a minha vida.

Bowen foi levado pela Patrulha Rodoviária da Califórnia até um motel e, no dia seguinte, voltou ao local do acidente com um guindaste para poder retirar o carro.

Tesla Model X tem pontuação excelente nos testes de resistência

É importante salientar que, até ao momento, todos os veículos Tesla obtiveram as classificações mais altas de segurança nos testes americanos realizados pela Administração Nacional de Segurança no Trânsito Rodoviário (NHTSA), bem como nos testes europeus do Euro NCAP.

Para além disso, a Tesla já havia afirmado que, durante os testes, foi impossível fazer tombar o Model X, tendo uma resistência tão grande que chegou inclusive a danificar as máquinas dos testes.

No entanto, apesar deste sucesso nos testes de resistência, a verdade é que a situação na realidade poderia não ter corrido bem.

