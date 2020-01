Para além de todas as caraterísticas únicas, os carros da Tesla são uma montra de tecnologia de segurança. Reúnem o que de mais moderno existe e usam o Autopilot para dar aos utilizadores uma experiência de condução única e protegida.

A marca avalia todos os trimestres os níveis de segurança dos seus elementos e mais uma vez ficou provado que continua a ser mais seguro usar o Autopilot da Tesla. Este cenário acontece mesmo contras todas as restantes proteções presentes.

A Tesla mantém a segurança dos seus carros

Com toda a tecnologia presente nos carros da marca americana, é possível a esta ter uma imagem precisa dos seus carros a qualquer momento. Assim, a Tesla recolhe dados em momentos chave, para avaliar as suas condições e as suas prestações.

Com estes dados, consegue saber quantos quilómetros são percorridos pelos carros e a quantos acontece cada acidente. Com esta métrica avalia a segurança dos elementos presentes, desde os mais elementares até ao Autopilot. Assim prova da qualidade deste último e mostra como é ainda mais seguro que qualquer utilizador.

Autopilot continua a ser mais seguro contra acidentes

Na apresentação dos dados do último trimestre, a marca revelou que com o Autopilot apenas aconteceram acidentes a cada 4,94 milhões de quilómetros. Usando apenas as medidas mais básicas, este valor desce para 3,38 milhões de quilómetros.

No quarto trimestre, registámos um acidente para cada 3,07 milhões de milhas percorridas em que os motoristas tinham o piloto automático envolvido. Para aqueles que dirigem sem piloto automático, mas com os nossos recursos de segurança ativos, registámos um acidente a cada 2,10 milhões de milhas percorridas. Para aqueles que dirigem sem piloto automático e sem os nossos recursos de segurança ativos, registámos um acidente a cada 1,64 milhão de milhas percorridas. Em comparação, os dados mais recentes da NHTSA mostram que nos Estados Unidos há um acidente de automóvel a cada 479.000 milhas.

Sem qualquer medida de segurança, este valor desce ainda mais para os 2,64 milhões de quilómetros. Por fim, e a servir de comparação, o valor médio geral de quilómetros entre acidentes é de 770.876 quilómetros.

Uma proteção que deveria tornar-se padrão na indústria

Esta é a prova de que o Autopilot, mesmo não sendo um sistema completamente autónomo, consegue proteger os condutores e os seus carros elétricos. Este mostra ser mais seguro e ultrapassa qualquer condutor humano e todos os sistemas adicionais presentes.

A Tesla quer otimizar ainda mais este seu recurso e torná-lo um sistema completamente independente. Este será o primeiro passo para tornar qualquer Tesla um carro autónomo e com as restantes funcionalidades associadas.