A escolha de um novo smartphone assenta quase sempre na avaliação de vários fatores. Entre estes, e com um grande destaque, está o seu desempenho e a sua posição face à concorrência. Na prática, representa o que pode oferecer ao seu utilizador.

Para ajudar nestes momentos, e avaliar a sua prestação, a Antutu recolhe dados das medições feitas e dá informação útil. Os dados referentes a dezembro surgem agora e mostram quem dominou o mercado no final do ano passado.

Todos os meses a Antutu revela ao mundo informação útil dos dados que vem recolhendo. A mais importante destas é mesmo o TOP 10 do desempenho dos smartphones Android, onde podemos ver quem se destaca da extensa lista de equipamentos existentes.

Os mais poderosos topos de gama de dezembro pela Antutu

O topo do Top 10 dos topos de gama revelou o Rog Phone 2, um smartphone que traz 12GB de RAM e 512GB de armazenamento, conseguindo uma pontuação de 506832. Por dentro, temos ali um Snapdragon 855 Plus e a memoria memória flash UFS 3.0. Na segunda e terceira posição temos os OnePlus 7T e 7T Pro, com 493298 e 491914 pontos.

A lista continua com os Realme X2 Pro, o Oneplus 7 Pro, Oneplus 7, Redmi K20 Pro Premium Edition. A terminar temos presente os Samsung Galay Note 10+ (com o Exynos 9825), o Redmi K20 Pro e o Galaxy Note 10, com o SoC Exynos 9825, que teve uma pontuação de 449894 pontos.

Gama média tem smartphones com bom desempenho

Também na gama média existe um Top 10 com o topo a ser dominado, novamente, pelo Redmi Note 8 Pro com 6GB de RAM e 128GB de armazenamento. Com o SoC MediaTek G90T, consegue recolher 290093 pontos. A segunda posição é ocupada pelo Mi Note 10 (6GB + 128GB), que tem uma pontuação de 264896.

A lista continua com os Samsung A80 (250585 pontos), Mi 9 SE (pontos 225448), realme XT (223025 pontos), realme Q (222327 pontos), Mi 9 Lite (215504 pontos), Redmi Note 7 Pro (215093 pontos) e o Vsmart Live (214425 pontos).

Curiosamente esta lista de intermédios está muito similar ao que o mês anterior já tinha trazido. Também a lista dos topos de gama está repleta de smartphones que já eram conhecidos, faltando ali algumas marcas importantes e de relevo. A Antutu mostra assim o que o mercado nos pode dar de melhor.