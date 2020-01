E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…

Porque a nossa prioridade é a qualidade da informação que chega aos nossos leitores, escolhemos alguns artigos publicados ao longo da semana que passou e que refletem o que de mais relevante se falou no mundo tecnológico no Pplware.

Falámos de possíveis novidades no novo Samsung Galaxy S20, de rumores nos próximos smartphones OnePlus e Xiaomi, do novo browser da Microsoft, analisámos o robô aspirador Xiaomi Mi Smart Robot, e muito mais.

O Samsung Galaxy S20 será apresentado já em fevereiro. No entanto, fugas de informação recentes conseguiram ter acesso a várias fotografias que mostram o design do smartphone, testes de benchmark e muito mais.

As fotografias mostram ainda o módulo fotográfico traseiro, que surpreende por adotar uma nova linha de design nos smartphones da Samsung.

As infraestruturas de carregamento são ainda um ponto que preocupa quem pretende apostar num carro elétrico. Os pontos de carregamento nas cidades são poucos e de qualidade questionável. Nesse sentido, algumas metrópoles estão a reforçar a oferta de pontos de carregamento e até a evoluir na forma como os carros se ligam à rede, nomeadamente através de carregadores sem fio.

O Reino Unido está a apostar em carregadores sem fio colocados nas suas ruas para fornecer energia aos carros elétricos.

A OnePlus tem estado bastante ativa na divulgação de novidades. Num evento organizado na China, a fabricante deu a conhecer que prepara um smartphone com ecrã de 120 Hz e que será uma das melhores propostas de 2020. O smartphone em questão é naturalmente o OnePlus 8.

Para além da frequência de atualização, as novidades em torno do ecrã vão muito mais além. Obviamente o ecrã em ação não foi desvendado, mas as informações confirmadas até ao momento prometem bastante!

A Xiaomi está constantemente a trabalhar em novos smartphones, com diferentes conceitos. Recentemente, ficamos a saber que está a desenvolver um smartphone dobrável com três ecrãs.

Esta solução inovadora e futurista pode chegar ao mercado no futuro, dependendo dos desenvolvimentos que a marca chinesa consiga… Será que é um projeto com futuro?

Os predadores sexuais viram na Internet uma mina de oportunidades, pois há mais facilidade de contacto com as vítimas e a possibilidade de usar o anonimato. Mas a Microsoft pretende fazer frente a esse flagelo.

Para ajudar no combate a este crime horrendo, a gigante tecnológica lançou uma ferramenta gratuita capaz de identificar os abusadores sexuais de crianças online.

O futuro quer equipamentos que falem entre si e que agilizem as ações convencionais. Como tal, desde meados do ano passado, a Google tem vindo a desenvolver a sua própria alternativa ao AirDrop da Apple. Este sistema criado pela Apple é um serviço de partilha de ficheiros via Wi-Fi. Está disponível para iOS e macOS e é a modernidade da tecnologia neste capítulo. Agora a Google quer o seu próprio serviço, este terá o nome de Nearby Sharing.

A Apple desde há muitos anos que oferece aos seus utilizadores uma alternativa à partilha por Bluetooth. O AirDrop agora poderá ter um congénere no Android e Chrome OS.

As tecnologias disponíveis estão a permitir encontrar muitos exoplanetas e superterras que anteriormente estavam longe do nosso conhecimento. Nesse sentido, investigadores do Carnegie Institution for Science descobriram dois planetas que orbitam as estrelas GJ180 e GJ229A.

De facto estas duas estrelas são as mais próximas do nosso próprio sol. É referido ainda que estes planetas têm condições para albergar vida extraterrestre, sendo “potencialmente habitáveis”.

O desenvolvimento do Huawei P40 já foi confirmado pela fabricante chinesa. O topo de gama deverá ser anunciado no próximo mês de março, sendo que surgem cada vez mais imagens computadorizadas que nos mostram pormenores do design que provavelmente estarão presentes no smartphone.

Tal como tem acontecido, este terminal irá competir com os topos de gama da Samsung, OnePlus e outras fabricantes concorrentes. Deste modo, a Huawei está a implementar as suas melhores tecnologias!

Se estava à espera do novo browser Microsoft Edge baseado no Chromium temos boas notícias! Tal como prometido pela própria Microsoft, este novo browser chegou hoje e traz o “motor” Chromium, usado, por exemplo, pelo Google Chrome.

Experimentem já o novo Microsoft Edge que chega mais rápido e mais seguro.

Uma das marcas mais populares e fiáveis de robôs aspiradores é a Ecovacs e a sua linha Deebot. No entanto, existem concorrentes de peso, como a Xiaomi, a destacar-se no mercado ocidental.

Um dos mais recentes lançamentos foi o Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop P que, além de aspirar, tal como o nome indica, também inclui uma mopa e respetivo depósito de água. Durante os últimos dias este foi o meu ajudante nas tarefas domésticas e agora chega o momento de lhe contar tudo sobre as suas potencialidades.

Temos assistido a uma evolução tímida das tecnologias das baterias de lítio. As atuais baterias deste tipo têm a sua densidade energética cada vez mais elevada, assim como os custos cada vez mais competitivos. Contudo, há um aspeto que ainda não foi totalmente resolvido e que está relacionado com a segurança. Desse modo, alguns setores, como a aviação, têm vindo a atrasar a aplicação deste tipo de baterias.

O calcanhar de Aquiles das baterias de lítio poderá ter sido resolvido. A novidade chega-nos pela mão de um grupo de investigadores da prestigiada Universidade Johns Hopkins.

Tal como tem acontecido em anos anteriores, é certo que a Google já tem o Android R a ser preparado. Esta nova versão deverá ser apresentada ao mundo na conferência I/O deste ano, com todas as suas novidades.

Ainda não se conhece quase nada sobre este novo sistema da Google, mas uma coisa já se conseguiu saber. O Android R já está em testes e corre num Pixel 4 da Google.