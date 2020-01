Uma das marcas mais populares e fiáveis de robôs aspiradores é a Ecovacs e a sua linha Deebot. No entanto, existem concorrentes de peso, como a Xiaomi, a destacar-se no mercado ocidental.

Um dos mais recentes lançamentos foi o Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop P que, além de aspirar, tal como o nome indica, também inclui uma mopa e respetivo depósito de água. Durante os últimos dias este foi o meu ajudante nas tarefas domésticas e agora chega o momento de lhe contar tudo sobre as suas potencialidades.

O robô Aspirador Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop P em ação

Um robô aspirador, vários nomes

Obviamente que um produto Xiaomi não podia ter uma descrição simples. Na verdade, a culpa nem será da marca, mas sim das várias lojas, onde cada uma nomeia os seus produtos da forma que considera melhor.

Neste caso, o nome oficial do aspirador é Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop P, nome que surge na aplicação móvel dedicada. Depois, em algumas lojas pode surgir como Xiaomi Mi Smart Robot Vacuum ou até como Xiaomi Mijia 2 in 1 Robot Vacuum Mop Vacuum Cleaner.

O truque é olhar sempre com atenção para o design e acessórios disponibilizados. Ou, melhor ainda, seguir o link que deixamos no final do artigo. Assim, não há erros.

A caixa

O robô aspirador Mi Robot Vacuum-Mop P vem acompanhado de uma base de carregamento e respetiva ficha elétrica,.

Além disso, vem com um depósito apenas para pó e outro indicado para a utilização da mopa. Este segundo depósito, além do reservatório para o lixo, inclui um pequeno tanque para a água. Para limpeza com água, incluiu a base para a mopa que se acopla à base do aspirador e ainda duas mopas, laváveis.

Por fim, vem com duas escovas rotativas, sendo que uma é para utilização no aspirador e a outra é de reserva. Vem ainda incluído na caixa o manual de instruções… Este terá utilidade se perceber de chinês ou se tiver o Google tradutor à mão.

O Design

O design do Mi Robot Vacuum-Mop P é bastante elegante. Tem um acabamento brilhante e linhas curvas. Em cima tem os sensores a laser para fazer o mapeamento da área e dois botões de controlo (Power e Home). Tem ainda a tampa que dá acesso ao depósito. Além disso, nesta zona existe um acessório para ajudar na limpeza do aspirador.

Na frente incluiu um para-choques e respetivos sensores anti-choque, em baixo, vêm os vários sensores anti-queda. Em baixo existe ainda a escova rotativa principal, a vassoura lateral, a roda omnidirecional e as rodas principais capazes de subir até dois centímetros. É uma característica criada com o intuito de atravessar pequenos desníveis e carpetes.

Os sensores e o mapeamento do robô aspirador

Sobre este conjunto de sensores tirámos algumas conclusões. Assim sendo, olhando às positivas, a primeira delas prende-se com o mapeamento que é feito de forma correta, mesmo em espaços escuros. O aspirador não bate em paredes ou obstáculos de forma indiscriminada. Por fim, não cai de alturas.

Os tapetes mais leves devem ser retirados antes de iniciar a aspiração. Todos os outros poderão ser mantidos. O Mi Robot Vacuum-Mop P aspira facilmente tapetes e carpetes. No entanto, com a utilização de mopa, o ideal é criar limites sobre os tapetes para que a água não acabe por danificá-los.

Em termos de mapeamento, este é feito de forma completa logo após a primeira limpeza. Depois de percorrer toda a área disponível, são criadas áreas de forma automática, para onde se pode, posteriormente, ordenar a limpeza.

A aspiração e limpeza

O software do Mi Robot Vacuum-Mop P oferece quatro níveis de aspiração: silent, standard, medium e turbo. Depois, com a utilização do depósito de água permite uma aspiração com mopa ou simplesmente a funcionalidade de limpeza com água. Também a limpeza com água permite escolher o nível de água que se pretende utilizar.

De notar que não estamos perante uma simples passagem de água e mopa. Os robô assim tem um comportamento como se estivesse efertivamente a esfragar o chão.

A aspiração é feita de forma eficiente contando com um sistema de limpeza a vácuo. É um sistema que proporciona assim uma limpeza mais profunda, com um poder de sucção de 2100 Pa.

A mopa e o depósito de água são opcionais e não recomendados para tapetes. A mopa é encaixada no aspirador e o depósito vai vertendo lentamente (com três modos distintos). Há que referir que para a vertente de limpeza com água é necessário trocar o depósito do lixo. Ou seja, um dos depósitos serve exclusivamente para a aspiração e o outro para limpeza e aspiração, com um pequeno tanque para colocar água.

Com o robô em chinês pode não ser imediatamente percetível alguns comandos, nomeadamente no momento em que se trocam os depósitos. Ao colocar o depósito da água, surge um erro na aplicação que refere que o depósito não está colocado corretamente. Nesse momento, o aspirador emite umas palavras que nada mais são que a perguntar se o depósito está colocado corretamente. Ao clicar no botão de power do aspirador, tal informação é confirmada, iniciando assim a limpeza desejada.

E o resultado final?

Não sendo o mais eficiente robô aspirador testado no Pplware, a verdade é que dada a relação entre qualidade e preço, o resultado final é positivo. O modo de aspiração é o comum, primeiro percorre todo o perímetro e depois a área do espaço em zig-zag.

Este processo não garante a eficiente limpeza junto às paredes nem cantos, no entanto, toda a restante limpeza é satisfatória.

Autonomia

A autonomia é um ponto muito positivo neste robô. O Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop P permite aspirar uma área de 150 a 200 m² com um ciclo de bateria. No entanto, caso a limpeza não fique concluída, o aspirador não tem o comportamento desejado de voltar à base, carregar e recomeçar o seu trabalho até que o conclua. Volta à base de carregamento e por lá fica. Talvez numa próxima atualização, tal problema seja solucionado.

O controlo pela app Xiaomi Home

A app Xiaomi Home, apesar de muito completa, não é de todo das apps mais fluidas que existe. Apresenta alguns erros e pode demorar um pouco até mostrar toda a informação relativa aos dispositivos a ela ligados, nomeadamente, o Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop P.

Ainda assim, a aplicação permite fazer todo o controlo à distância, mesmo fora de casa, já que o aspirador se encontra ligado à rede Wi-Fi. Em suma, além de mandar aspirar, parar, voltar à base, é possível definir áreas de aspiração localizada, fazer agendamentos e consultar informação do histórico de limpezas e ainda permite ativar outras funcionalidades.

O modo de gravação de mapa é bastante completo havendo uma evolução positiva desde o teste à versão anterior.

Veredicto

O Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop P é um aspirador competente, com qualidade e eficiência de aspiração. Relativamente a algumas marcas populares no mercado nacional, poderá não ter uma aspiração tão eficiente, mas oferece uma app mais completa e intuitiva, funcionalidades mais avançadas de limpeza com água e aspiração e, claro, um preço bastante mais interessante.

A referir, o Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop P encontra-se disponível por 329 €, podendo usufruir ainda de um desconto especial de 10 €, com o código promocional GEEKROBOT. A entrega é gratuita e rápida, sem custos adicionais.

O Pplware agradece o apoio à Geekmall pela cedência do equipamento para análise.

Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop P