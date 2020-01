Samsung Galaxy S20 aparece em fotografias! Conheça o seu design

O Samsung Galaxy S20 será apresentado já em fevereiro. No entanto, fugas de informação recentes conseguiram ter acesso a várias fotografias que mostram o design do smartphone, testes de benchmark e muito mais.

As fotografias mostram ainda o módulo fotográfico traseiro, que surpreende por adotar uma nova linha de design nos smartphones da Samsung.

A Samsung está já a trabalhar no próximo topo de gama da linha Galaxy. Como normalmente acontece, a empresa sul-coreana colocará no mercado aquele que será um dos mais avançados smartphones para o ano de 2020.

Assim, como também é normal, começam a surgir rumores e fugas de informação relativamente às suas especificações, data de lançamento, etc.

Depois de terem sido levantados pormenores relativos à câmara – que deverá incorporar um sensor espectrómetro – e ao seu ecrã, desta vez vamos mais longe devido a terem sido reveladas fotografias reais que nos mostram o verdadeiro smartphone.

Fotografias reais mostram como será o design do Samsung Galaxy S20

As fotografias foram partilhadas pelo XDA-developers, que teve acesso a elas através de fontes internas que preferiram ficas anónimas. Tais imagens mostram o smartphone em todo o seu esplendor.

Nos últimos anos temos tido uma versão Plus dos Galaxy S, em 2020 não será exceção. No entanto, esta variante não deverá ser a topo de gama! A Samsung prepara mudanças, sendo que o Galaxy S20 será o modelo de entrada, o Plus o modelo intermediário e o S20 Ultra terá tudo o que de melhor a fabricante sul-coreana consegue colocar num smartphone.

Neste caso em particular, estamos perante o Galaxy S20+.

As fotografias mostram quatro câmaras na face traseira, num módulo que conta ainda com um flash LED e o que aparenta ser um microfone. Para além disso, a Samsung retirou o botão dedicado à Bixby, algo que decerto irá agradar a muitos utilizadores.

Quanto ao ecrã, este aparentemente deixa de ser curvo como nos modelos anteriores e passa a ser completamente liso, apenas com arestas boleadas num acabamento 2.5D.

No evento Unpacked é esperado que seja desvendado ainda mais um smartphone…