Dica: Como bloquear no Android a atualização de uma app na Play Store

A Google dá aos utilizadores muitas possibilidades de configuração da Play Store. São várias as opções que têm presentes e formas de gerir esta loja de apps do Android. Isso permite que funcione ao gosto de cada utilizador.

Das muitas possibilidades presentes, há uma que é pouco explorada. Falamos da capacidade de impedir as atualizações, mesmo que isto possa parecer lógico. Esta opção permite que fiquemos numa versão específica de qualquer app.

Bloquear no Android a atualização de uma app

Por vezes, e em situações específicas, torna-se imperativo manter uma app numa versão concreta. Pode ser para fugir a problemas na app ou para evitar um problema de segurança. A verdade é que por vezes esta necessidade existe e a Google já a precaveu.

Assim, comecem por abrir a Play Store e abram o menu desta app. Depois, escolham a opção Os meus jogos e apps. Aqui vão ver a lista de apps que estão pendentes para atualização no Android e na Play Store.

O processo acontece todo dentro da Play Store

Aqui dentro devem mudar para outro separador presente, onde a lista de apps instalada será mostrada. Procurem o que tem o nome Instaladas e depois procurem a app que querem bloquear a instalação. Carreguem no seu nome.

Aqui dentro devem procurar o acesso ao menu de configuração específico desta app. Este está no canto superior direito, acessível nos 3 pontos que ali podem encontrar. Carreguem e abram este novo menu que ali está presente.

Terminem este processo validando a opção Ativar atualização automática. Esta deverá estar ativa, devendo ser colocada em pausa. Desta forma, as atualizações passam a ficar pendentes e dependentes do utilizador. Devem repetir o processo quando quiserem reativar a atualização desta app.

Podem repetir este processo para todas as apps que querem bloquear. Naturalmente que deverá ser um cenário temporário, até os problemas desaparecerem. As atualizações são importantes e devem ser garantidas para todas as apps, com urgência.