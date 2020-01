Esta semana será muito intensa para a Microsoft. Para além do fim do suporte do Windows 7, chega também a mais recente criação da empresa. Falamos do Edge baseado no Chromium, o browser que quer desafiar o mercado.

Este chega já na próxima 4ª feira, dia 15, mas não estará disponível para todos. Saiba quem recebe este novo browser e como será feita a sua instalação no Windows 10.

O Edge chega já esta semana

A aposta da Microsoft neste novo browser é grande. Para além de o personalizar e otimizar para o Windows 10, ainda tem contribuído para o código, o que o torna ainda melhor.

Do que se sabe, este novo browser vai chegar no dia 15 de janeiro através de uma atualização lançada via Windows Update. Esta será proposta aos utilizadores que tenham o Windows 10 Home ou o Pro, com a versão 1803 ou superior. Estes só vão precisar de instalar essa atualização.

Microsoft não obriga à sua instalação

Quem não pretender instalar esta novidade da Microsoft, tem também uma alternativa. Apesar de a atualização ser obrigatória, existe uma opção que se baseia numa simples app. Basta executá-la e mudar o estado para não instalar.

Posteriormente, e com a mesma simplicidade, este estado poderá ser revertido. Importa também saber que a Microsoft vai substituir de forma total o Edge mais antigo, removendo-o do Windows 10. Claro que o Internet Explorer vai ser mantido como ferramenta de compatibilidade.

Nem todos vão ter acesso a este browser

Por fim temos as versões Education e Enterprise do Windows 10. Estas não vão receber o novo Edge esta semana. Vão depender dos mecanismos de atualização das empresas para que sejam enviados. Falamos de ferramentas como o WSUS ou o SCCM.

Nestes cenários, os utilizadores devem aguardar que esta atualização seja enviada para os equipamentos. Vai, contudo, depender dos administradores de sistema a decisão de instalar o Edge nas máquinas que fazem a gestão.

Qualquer versão do Windows vai poder usar

Claro que à margem de todos estes processos, existe sempre uma última opção para quem quiser ter o novo Edge instalado. A Microsoft vai disponibilizar o download de forma isolada, alargando aqui as plataformas suportadas. Falamos do Windows 10, 8.1 e 7, bem como o macOS, para onde também será lançado.

É com estas formas simples que a Microsoft vai controlar a chegada do Edge. Este novo browser será instalado de forma transversal e alargada, procurando combater diretamente o Chrome o que este oferece.