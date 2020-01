Algo que muitos utilizadores usam para justificar a compra do iPhone é o seu valor de retoma. Estes smartphones perdem pouco valor ao longo do tempo, sendo uma excelente opção para mais tarde fazer uma troca.

Não havendo um controlo deste valor, muitos seguem a valorização que a Apple faz no seu programa de trocas. A marca mudou agora os valores que praticam, baixando significativamente o valor de retoma do iPhone e de outros equipamentos.

O seu iPhone vale menos para a Apple?

O valor que a Apple atribui para a retoma dos seus equipamentos é importante, sendo usado pelos utilizadores para a venda dos seus equipamentos. Estranhamente, a Apple alterou agora estes valores, estando o iPhone e outros a valer muito menos no momento da retoma.

Esta mudança está a ser feita no programa de retoma de equipamentos da Apple. Não se limita aos EUA, mas está em todos os mercados onde este programa existe. Nos EUA as diferenças são certamente elevadas, com o iPhone XS Max a valer agora um máximo de 500 dólares, descendo dos 600 dólares anteriores.

A retoma vai surpreender muitos

O iPhone XS vale agora 420 dólares, descendo dos 500, o iPhone X passa dos 400 para os 320 e o valor do iPhone 6S desceu igualmente dos 100 dólares para os 80.

No campo do Apple Watch, cada vez mais desejados, quase todos mantêm o seu valor. A única execução é, contudo, o Series 4. Este vale agora 100 dólares, descendo dos 110.

Há muitos equipamentos a sofrer este corte

Estas diferenças podem também ser vistas no mercado europeu. No caso da Alemanha, o valor máximo do MacBook Pro desce dos 1.200 euros para apenas 690, um corte de 510 euros. O MacBook Air já não vale 450 euros e desceu para 320. Neste mercado o iPhone XS Max desceu dos 500 para os 430 euros.

Mesmo após ser questionada, a Apple não comentou este ajuste no valor dos seus equipamentos. Os preços dos produtos novos foram mantidos e assim esperava-se que os valores de retoma fossem mantidos.