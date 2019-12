Há mudanças muito importantes a chegar ao browser do Windows 10. A Microsoft desistiu do seu Edge e tomou uma abordagem completamente diferente para o futuro. Agora o seu browser será baseado no Chromium.

Se não quiser “mais” um browser com o cunho Google, veja como pode impedir esta instalação.

Este browser chega já dentro de dias ao Windows 10. Claro nem todos vão querer embarcar nesta aventura, preferindo esperar mais tempo para ver o que dali pode surgir.

Bloquear o Edge baseado no Chromium no Windows 10

Assim, a Microsoft criou uma ferramenta para impedir a instalação automática deste browser.

Para bloquear a instalação automática é necessário descarregar a app Edge Chromium using Blocker Toolkit e executá-la para que seja descomprimida. Basta escolher uma localização e os passos estão dados.

De seguida, e numa janela de DOS com permissões de administrador, só precisa de navegar para a pasta criada.

Agora, e com o comando EdgeChromium_Blocker.cmd /b, irá bloquear esta instalação automática do Edge baseado no Chromium.

Reverter o processo de bloqueio do browser da Microsoft

Posteriormente, quando quiser que o Edge baseado no Chromium seja instalado de forma automática, só precisa de repetir o processo.

Volte a descarregar a app e a descomprimi-la para uma pasta conhecida.

Novamente com uma janela de DOS com permissões de administrador, deve executar o comando EdgeChromium_Blocker.cmd /u para reverter o processo. Depois deste passo, e ao fim de algum tempo, este novo browser será automaticamente instalado no Windows 10.

Será já a 15 de janeiro que esta novidade vai ser lançada. Assim, nesse dia, e junto com outra atualização, a Microsoft apresenta à Internet o seu novo browser do Windows 10.

Do que já foi visto, esta nova versão promete muito, preparando-se para ombrear com outras propostas já no mercado.